«Пролей кровь за престол!» - фанаты сериала становятся донорами

Ирина Ручкина
23-03-2019
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала кампанию специально для поклонников сериала «Игра престолов», которая стартовала 7 марта, а в Чехии начнется в понедельник, 25 марта. Открытие акции под названием «Пролей кровь за престол!» состоится в 8:00 в здании Национальной технической библиотеки в пражском районе Дейвице, где начнет работу передвижной донорский пункт, а также будет установлен знаменитый Железный трон. В течение 14 дней фанаты смогут сдавать кровь, после чего сфотографироваться на троне.

Акция приурочена к выходу финального, восьмого, сезона культового сериала «Игра престолов», завоевавшего сердца фанатов по всему миру, которая состоится 15 апреля. Организаторы, в число которых входит и Всемирная организация здравоохранения, таким образом хотят обратить внимание общественности на нехватку доноров крови.

 
 
 
 
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