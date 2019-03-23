«Пролей кровь за престол!» - фанаты сериала становятся донорами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала кампанию специально для поклонников сериала «Игра престолов», которая стартовала 7 марта, а в Чехии начнется в понедельник, 25 марта. Открытие акции под названием «Пролей кровь за престол!» состоится в 8:00 в здании Национальной технической библиотеки в пражском районе Дейвице, где начнет работу передвижной донорский пункт, а также будет установлен знаменитый Железный трон. В течение 14 дней фанаты смогут сдавать кровь, после чего сфотографироваться на троне.

Акция приурочена к выходу финального, восьмого, сезона культового сериала «Игра престолов», завоевавшего сердца фанатов по всему миру, которая состоится 15 апреля. Организаторы, в число которых входит и Всемирная организация здравоохранения, таким образом хотят обратить внимание общественности на нехватку доноров крови.