«Пролей кровь за престол!» - фанаты культового сериала сдают кровь

Всемирная организация здравоохранения (WHO) разработала кампанию специально для поклонников сериала «Игра престолов», которая стартовала 7 марта, а в Чехии начнется в понедельник 25 марта. Открытие акции под названием «Пролей кровь за престол!» состоится в понедельник в 8:00 в здании Национальной технической библиотеки в пражском районе Дейвице, где будет открыт передвижной пункт для переливания крови, а также установлен знаменитый Железный трон. В течение 14 дней фанаты смогут сдавать кровь, после чего сфотографироваться на троне.

Акция приурочена к выходу финального, восьмого, сезона культового сериала «Игра престолов», завоевавших сердца фанатов по всему миру, которая состоится 15 апреля. Организаторы, в число которых входит и Всемирная организация здравоохранения (WHO) таким образом хочет обратить внимание общественности на нехватку доноров крови.