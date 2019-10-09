Архив передач

«Природа как наше наследие» – главная тема кинофестиваля о проблемах экологии

Лорета Вашкова
09-10-2019
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Сопроводительной программой мероприятий, состоящей из выставок, бесед и концерта, откроется в Брно в среду, 9 октября, 45-й международный фестиваль Ekofilm, где будут представлены лучшие киноленты, объединенные «зеленой» тематикой.

Главная часть смотра, на котором чешские и зарубежные авторы представят в конкурсных секциях 25 фильмов, а остальные работы во внеконкурсной программе, начнется в четверг.

Во время виртуальных путешествий посетители смогут познакомиться и с менее известными местами чешских заповедников на Шумаве и в Крконошах. Об этом в пресс-релизе сообщил пресс-секретарь кинофестиваля Радован Крамарж. Главная тема фестиваля, который завершится 12 октября, – «Природа как наше наследие».

 
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