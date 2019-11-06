«Премия имени Михала Велишека» присуждена спасителю женщины, подвергшейся нападению хулигана

Фонд «ADRA» и телеканал «NOVA» в четырнадцатый раз в 2019 году вручили премию за проявление отваги простыми гражданами. По итогам открытого голосования стеклянная статуэтка ангела, символ премии, была вручена Ладиславу Бездеку, который, рискуя своей жизнью у пражской станции метро «Luka» в августе сего года защитил женщину от нападения хулигана. Во время стычки с нападавшим мужчиной Ладислав Бездек получил ножевое ранение в шею, клинок прошел в миллиметре от артерии.

В 2019 году на соискание «Премии имени Михала Велишека» общественностью были выдвинуты 103 человека. Организаторы особо оценили, например, шестилетнюю Мартину, которая не только сама смогла выбраться из колодца, но и спасла упавшего туда вместе с ней трехлетнего брата. Отмечены были также поступки других детей, которые, например, оказали помощь тонувшим людям и помогали пострадавшим во время аварии школьного автобуса.

«Премия имени Михала Велишека» учреждена в память о погибшем в 2005 году молодом операторе и монтажере телеканала «NOVA». В 2005 году пражанин Михал Велишек вышел на прогулку с полуторагодовалой дочкой в парк в центре города и увидел, что неизвестный угрожает пистолетом молодой женщине. Велишек хотел преградить ему путь, и преступник выстрелил в заступника дважды: домой глава семьи уже не вернулся. Коллеги погибшего по работе объявили сбор средств для семьи Михала Велишека, а также о намерении выплатить 100 тысяч крон в качестве вознаграждения тому, кто найдет преступника. Год спустя фонд «ADRA» и телеканал «NOVA» учредили премию им. Велишека для тех, кто бросается на помощь попавшим в беду, нередко и рискуя собственной жизнью.