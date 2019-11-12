«Пражские матери» призывают главу МВД заняться вопросом сирийских сирот

Члены организации «Пражские матери» призвали министра внутренних дел Яна Гамачека, чтобы тот проявил большую активность в вопросе сирот, содержащихся в греческих лагерях для беженцев. Активисты направили главе МВД Чехии открытое письмо, в котором призывают министра поспособствовать спасению жизней детей, бежавших из зоны военного конфликта.

«Мы возмущены и раздосадованы тем, что глава МВД не откликнулся на просьбу греческого министра внутренних дел предоставить убежище 40 сиротам. Оказание гуманитарной помощи – это обычное проявление человечности», - заявила журналистам Терезия Градилкова из организации «Пражские матери».