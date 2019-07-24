57 из 72 участвовавших в голосовании сенаторов подняли свои руки в поддержку постановления, в котором Верхняя палата Парламента Чешской Республики выразила несогласие с действиями финансового и промышленного ведомств. Упоминаемые министерства отказываются передать Сенату предварительное заключение аудиторов Европейской комиссии, касающееся конфликта интересов чешского премьера Андрея Бабиша. Ни министры, ни представители упомянутых ведомств, несмотря на официальное приглашение, не намерены участвовать в заседаниях специальной сенаторской комиссии, которая должна заниматься результатами осуществленной брюссельскими специалистами проверки. «Правительство пренебрегает Сенатом» – констатировано в постановлении Верхней палаты.

Минфин и Минпром отказываются передать Сенату предварительное заключение аудиторов Еврокомиссии, ссылаясь на конфиденциальный характер документа.