«Порог прохождения» партий в Нижнюю палату остался на уровне 5%

Чешские депутаты отказались снижать параметр прохождения политических партий и движений в Нижнюю палату Парламента Чешской Республики по итогам выборов. Пираты и христианские демократы, «дабы сторонники малых партий не превращались в избирателей второй категории» предлагали снизить «порог прохождения»: для партий с 5 на 4% от общего количества голосов, для коалиций из двух субъектов с 10 на 7%, для триумвиратов с 15 на 9%, а для союзов из четырех субъектов – с 20 на 11%.

По мнению христианских демократов, отказ от внесения изменений означает то, что политическая жизнь Чехии увязла в эпохе так называемого «оппозиционного договора».