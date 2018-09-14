«Порог прохождения» партий в Нижнюю палату остался на уровне 5%

Антон Каймаков
14-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешские депутаты отказались снижать параметр прохождения политических партий и движений в Нижнюю палату Парламента Чешской Республики по итогам выборов. Пираты и христианские демократы, «дабы сторонники малых партий не превращались в избирателей второй категории» предлагали снизить «порог прохождения»: для партий с 5 на 4% от общего количества голосов, для коалиций из двух субъектов с 10 на 7%, для триумвиратов с 15 на 9%, а для союзов из четырех субъектов – с 20 на 11%.

По мнению христианских демократов, отказ от внесения изменений означает то, что политическая жизнь Чехии увязла в эпохе так называемого «оппозиционного договора».

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 