«Пираты» рассчитывают набрать на выборах в Европарламент 20% голосов

Партия «пиратов» будет бороться за кресла в Европарламенте под лозунгами сохранения свободы передвижения, единого рынка и защиты Европы от внешних и внутренних угроз. «Пираты» рассчитывают набрать 20% голосов избирателей, сообщил журналистам председатель партии Иван Бартош и Марцел Колайа, возглавляющий предвыборную кампанию.

Также «пираты» считают необходимым расширять использование новейших технологий. Интернет не должен подвергаться цензуре, для чего требуется реформировать авторское право, считает Марцел Колайа. В Чешской Республике выборы в Европейский парламент пройдут 24 и 25 мая.