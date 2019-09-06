«Пираты» призвали подключиться к жалобе Польши в связи с директивой об авторском праве в Интернете

Лорета Вашкова
06-09-2019
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Партия «пиратов» призвала представителей Чехии, а именно премьера Aндрея Бабиша, министра иностранных дел Томаша Петршичека и главу Минкультуры Любомира Заоралека, подключиться к жалобе Польши на директиву Евросоюза об авторском праве в Интернете.

Польша подала иск в Суд ЕС в связи с изменением правил авторского права, принятых в апреле 2019 года с целью защиты креативной индустрии.

В рамках этих мер защищенный контент должен подвергнуться автоматической фильтрации, что, по мнению польской стороны, ограничит свободу слова.

 
 
 
 
 
 
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