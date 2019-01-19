«Пираты» надеются на победу в выборах в Европейский парламент

Голос Чешской Республики после общеевропейских выборов в Европейский парламент должен быть слышен более отчетливо, полагают кандидаты от партии «Пиратов» на пост лидера своего списка. Представители данной партии хотели бы сосредоточиться в ЕП на решении вопросов, связанных с цифровыми технологиями, региональными темами касательно миграции и международной безопасностью.

На пост лидера были выдвинуты шестеро кандидатов. На форуме партии в г. Табор, проходившем в субботу, лидером от «Пиратов» был избран ИТ-специалист Марцел Колая. Председатель партии Иван Бартош заявил, что он надеется, что «Пираты» получат 20% голосов и выиграют выборы в Европейский парламент, которые пройдут с 23 по 26 мая 2019 г.