«Общество Сатаны» провело демонстрацию протеста против сексуального насилия в церкви

15 членов организации «Общество Сатаны» провели демонстрацию перед Архиепископским дворцом на Градчанской площади Праги в знак протеста против сексуального насилия, в котором они обвиняют католическую церковь. Активисты призвали кардинала Доминика Дуку уйти со своего поста главы Чешской католической церкви. Около десяти католиков выступили против проведения данной акции, однако противостояние ограничилось словесной перепалкой.

Демонстранты обвинили Доминика Дуку в том, что он занижает серьезность такой проблемы как сексуальные домогательства. По мнению активистов, возможность нарушения тайны исповеди могло бы облегчить привлечение к ответственности священников, которых в этом подозревают. Демонстранты установили на Градчанской площади перевернутый крест, который также сложили на мостовой из черных лент.