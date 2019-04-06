«Ночные волки» вновь поедут в Берлин через Чехию

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов на пресс-конференции, прошедшей 5 апреля в Москве, сообщил, что в этом году члены клуба в очередной раз планирует проведение мотопробега по странам в Европы в ознаменование победы СССР во Второй мировой войне. Маршрут вновь пройдет через Чехию и Словакию.

Как напоминает информационное агентство ČTK, некоторые страны Европы считают проезд группы российских мотоциклистов провокацией. Противники «Ночных волков», сообщает ČTK, называют их ультранационалистами, а их лидер Залдостанов, известный под кличкой «Хирург», за активную поддержку аннексии Крыма внесен в санкционные списки Евросоюза и США, и ему запрещен въезд в страны ЕС.

В этом году «Ночные волки» выедут из Москвы 26 апреля, чтобы 9 мая прибыть в Берлин. По данным, опубликованным клубом, 4 мая мотоциклисты намерены побывать в чешском городе Фридек-Мистек, 5 мая – в Брно, 6 мая – в Праге. В прошлом году появление «Ночных волков» в чешской столице сопровождалось акциями протеста.