«Миллион мгновений за демократию» требует опубликовать полный текст решения о закрытии уголовного дела на премьера

Объединение «Миллион мгновений за демократию», выступающее организатором протестных демонстраций против политики премьера, требует представить полный текст постановления пражской прокуратуры, которым прекращается уголовное преследование главы правительства Андрея Бабиша. Об этом в своем видеообращении сообщил председатель объединения Микулаш Минарж, заявивший, что «Миллион мгновений» не снимает свое требование отставки главы кабинета.

13 сентября прокуратура сообщила о прекращении уголовного преследования обвиняемых, проходящих по делу «Гнездо аиста», включая премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Фигуранты обвинялись в злоупотреблении евродотациями, которые их компания получила на строительство комплекса «Гнездо аиста». С начала расследования Андрей Бабиш заявлял о своей невиновности.

18 сентября пресс-секретарь прокуратуры Праги Алеш Цимбала сообщил агентству ЧТК, что решение о прекращении дела вступило в законную силу. Вердикт и материалы по делу будут представлены Верховному государственному прокурору Чехии Павлу Земану, который в течение трех месяцев может утвердить или отменить принятое решение.