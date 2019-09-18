«Миллион мгновений за демократию» требует опубликовать полный текст решения о закрытии уголовного дела на премьера

Катерина Айзпурвит
18-09-2019
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Объединение «Миллион мгновений за демократию», выступающее организатором протестных демонстраций против политики премьера, требует представить полный текст постановления пражской прокуратуры, которым прекращается уголовное преследование главы правительства Андрея Бабиша. Об этом в своем видеообращении сообщил председатель объединения Микулаш Минарж, заявивший, что «Миллион мгновений» не снимает свое требование отставки главы кабинета.

13 сентября прокуратура сообщила о прекращении уголовного преследования обвиняемых, проходящих по делу «Гнездо аиста», включая премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Фигуранты обвинялись в злоупотреблении евродотациями, которые их компания получила на строительство комплекса «Гнездо аиста». С начала расследования Андрей Бабиш заявлял о своей невиновности.

18 сентября пресс-секретарь прокуратуры Праги Алеш Цимбала сообщил агентству ЧТК, что решение о прекращении дела вступило в законную силу. Вердикт и материалы по делу будут представлены Верховному государственному прокурору Чехии Павлу Земану, который в течение трех месяцев может утвердить или отменить принятое решение.

Катерина Айзпурвит
18-09-2019
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