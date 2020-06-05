«Миллион мгновений» протестует против ограничения количества участников демонстрации

Организация «Миллион мгновений» заявила о намерении подать административную жалобу из-за ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с Covid-19. Разрешенное количество участников на демонстрации сокращено до 300, а с 8 июня до 500 человек. Согласно информации, поступившей от «Миллиона мгновений», на акцию протеста, которая должна состояться во вторник, собиралось 5000 человек. МВД Чехии сообщает, что «введенные ограничения, направленные на защиту здоровья граждан, предусмотрены чешским законодательством».