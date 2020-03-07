«Кладно» вылетело из высшего дивизиона чемпионата Чехии

Хоккейный клуб «Кладно», за который выступает легендарный нападающий Яромир Ягр, проиграло в матче 52-го тура Экстралиги «Литвинову» 2:6 и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Чехии. Лучшим игроком встречи стал игрок «Литвинова» Томаш Поспишил, который набрал 5 очков. 68-й номер гостей результативными действиями не отметился.

Комментируя вылет «Кладно» из Экстралиги, Яромир Ягр не исключил, что завершит карьеру. «Я все еще люблю хоккей, но мне еще только предстоит понять, найду ли я мотивацию продолжать выступать в чешской лиге», - отметил Ягр.