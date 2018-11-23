«Каритас» Оломоуца провел медицинский осмотр 370 неимущих гаитийцев

Лорета Вашкова
23-11-2018
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Медицинский осмотр почти 370 школьников и их родителей из социально слабых семей провели на Гаити сотрудники архиепархиального общества «Каритас» г. Оломоуц (ACHO). Осмотр финансировали жители Оломоуцкого края в рамках кампании «На здоровье Гаити», в ходе которой в ресторанах и кафе они платили взносы на добровольной основе за обычную воду из-под крана, которую им приносили официанты.

Миссия оломоуцких сотрудников, во время которой они заботились о неимущих пациентах, предоставляя им также витамины и зубную пасту, длилась целый месяц. Кампания «На здоровье Гаити» проводилась в 18 кафе и ресторанах городов Оломоуц, Забржег, Границе и Свитавы, что помогло собрать 18 тысяч крон (более 700 евро). Еще 7 тысяч крон люди потратили на покупку изделий гаитских ремесленников.

 
 
 
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