«Гурвинек. Волшебная игра» стал самым успешным чешским мультфильмом в истории

Чешский анимационный фильм «Гурвинек. Волшебная игра» в прошлом году был представлен на 26 фестивалях и показан почти в ста странах мира, в частности, в США, Китае, Германии и Южной Корее. В марте фильм поступит в прокат в Великобритании и России. На фестивале в Сан-Диего он получил главный приз за полнометражный анимационный фильм. Об этом журналистам сообщила медиа-представитель мультфильма Ульяна Донатова.

«В современной истории анимационный фильм «Гурвинек. Волшебная игра» стал самым успешным чешским мультфильмом, который продублирован на многие языки мира», - отметил Мартин Котик, режиссер и продюсер фильма. В чешских кинотеатрах премьера «Гурвинек. Волшебная игра» состоялась в 2017 году. Над созданием трехмерного мультфильма создатели под руководством Котика и художника Мартина Заградника работали семь лет.