«Форум-2000» будет посвящен вопросам обновления демократии

Катерина Айзпурвит
05-10-2018
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С 7 по 9 октября в Праге пройдет конференция интеллектуалов, политиков и правозащитников «Форум-2000». В этом году темой «Форума» станут вопросы необходимости срочного обновления демократии (Democracy: In need of a critical update?) – общественные и экономические вызовы, рост популизма и национализма, миграция, национальное самосознание, глобализация, неравенство доходов и др.

Приглашение на «Форум-2000» приняла первая арабская женщина-лауреат Нобелевской премии мира, йеменская правозащитница Тавакуль Карман. Среди других участников – основатель организации «Врачи без границ» Бернар Кушнер, председатель чешской партии «пиратов» Иван Бартош, теолог и священнослужитель Томаш Галик. Среди докладчиков конференции – российский публицист Константин фон Эггерт. В «Фестивале демократии» примет участие глава Тибетского правительства в изгнании Лобсанг Сенге.

«Форум-2000» был основан в 1997 г. президентом Вацлавом Гавелом при поддержке писателя Эли Визеля и японского филантропа Ёхэя Сасакавы.

Катерина Айзпурвит
05-10-2018
Версия для печати
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