«Фонд князя Лихтенштейна» в судебном режиме требует вернуть имущество рода, конфискованное после Второй мировой войны

Тимур Кашапов
20-12-2018
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«Фонд князя Лихтенштейна» обратился в 26 районных судов Чехии с иском, в которых требует возвращения недвижимости, которое государство, по их мнению, незаконно конфисковало в соответствии с декретами Бенеша (приняты Чехословакией во главе с президентом Эдвардом Бенешем и ратифицированы парламентом Чехословакии в 1946 году) после 1945 года. Об этом сообщает ČTK со ссылкой на представителей фонда.

«Претензии касаются только недвижимости, где в качестве владельца в реестре недвижимости указано государство», - говорится в заявлении «Фонда князя Лихтенштейна». По словам его представителей, фонд не претендует на земли, принадлежащие регионам, муниципалитетам и частным лицам, а также участки, на которых находятся объекты транспортной инфраструктуры.

 
 
 
 
 
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