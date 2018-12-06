«Фонд князя Лихтенштейна» требует вернуть имущество рода, конфискованное после Второй мировой войны

Адвокаты «Фонда князя Лихтенштейна» направят в чешские государственные учреждения и государственные компании досудебные претензии, в которых потребуют возвращения недвижимости, которое государство незаконно конфисковало в соответствии с декретами Бенеша (приняты Чехословакией во главе с президентом Эдвардом Бенешем и ратифицированы парламентом Чехословакии в 1946 году) после 1945 года. Как говорится в заявлении Фонда, остальные средства принудить чешское государство обсудить незакрытые вопросы прошлого были исчерпаны.

Если государство в течение семи дней не выдаст имущество, то Фонд, управляющий имуществом рода князя Лихтенштейна, подаст иск против чешского государства. У Фонда есть время для подачи заявления только до конца года, потому что принятые в 2018 году поправки к Гражданскому кодексу сокращают сроки для предъявления подобных требований.