«Фонд князя Лихтенштейна» требует вернуть имущество рода, конфискованное после Второй мировой войны

Тимур Кашапов
06-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Адвокаты «Фонда князя Лихтенштейна» направят в чешские государственные учреждения и государственные компании досудебные претензии, в которых потребуют возвращения недвижимости, которое государство незаконно конфисковало в соответствии с декретами Бенеша (приняты Чехословакией во главе с президентом Эдвардом Бенешем и ратифицированы парламентом Чехословакии в 1946 году) после 1945 года. Как говорится в заявлении Фонда, остальные средства принудить чешское государство обсудить незакрытые вопросы прошлого были исчерпаны.

Если государство в течение семи дней не выдаст имущество, то Фонд, управляющий имуществом рода князя Лихтенштейна, подаст иск против чешского государства. У Фонда есть время для подачи заявления только до конца года, потому что принятые в 2018 году поправки к Гражданскому кодексу сокращают сроки для предъявления подобных требований.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 