«ЕвроСоюз не банкомат!»: В Брюсселе прошли демонстрации против премьера ЧР

Ирина Ручкина
19-06-2019
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Во вторник вечером, 18 июня, в Брюсселе перед зданием Еврокомиссии прошла демонстрация, требующая отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Среди участников были семьи с детьми, многие их них принесли чешские и европейские флаги, а также плакаты. На них были лозунги типа «ЕС - не банкомат для богатых и влиятельных» или различные каламбуры с именем Андрея Бабиша, например «Бабиш-вориш» („Babiš hrabiš“) или «Бабиш-мусоришь!» („Babiš rubbish“). Баннеры были на чешском, а также на английском и французском языках.

Одним из организаторов демонстрации стала чешка Зузана Пилзова, много лет проживающая в Брюсселе. По ее словам, ей больно наблюдать за политикой в родной стране, а также неприятен тот факт, что премьер Бабиш позорит доброе имя Чехии за рубежом.

 
 
 
 
 
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