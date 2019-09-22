«Дни НАТО в Остраве» за два дня посетило 220 тысяч человек

Катерина Айзпурвит
22-09-2019
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«Дни НАТО в Остраве и Дни ВВС армии Чешской Республики» (NATO Days in Ostrava & Czech Air Force Days), которые ежегодно проходят в аэропорту имени Леоша Яначека, за два выходных дня, 21 и 22 сентября, посетило в общей сложности 220 тысяч человек. Такие данные организаторы передали агентству ЧТК.

Зрители могли наблюдать шоу военной техники, которое проходило на земле и в воздухе. Большой интерес публики вызвал стратегический бомбардировщик B-52 и крупнейший в мире серийный транспортный самолет C-5M Super Galaxy.

Компания Bell представила вертолеты AH-1Z Viper и UH-1Y Venom, которые намерена закупить армия Чешской Республики. Также в рамках «Дней НАТО» прошла демонстрация нового самолета чешского производства фирмы Aero Vodochody L-39 NG.

 
 
 
 
 
 
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