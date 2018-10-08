«Демократия должна ускорить процессы принятия решений», – считает будущий глава МИД Чехии

«Демократия – лучшая моделью управления обществом», – уверен кандидат в министры иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, которого пригласили выступить с речью в рамках международной конференции Forum 2000. По словам Петршичека, доказательством утверждения служат страны Европы, США и Австралия. Именно туда устремляются мигранты со всего света, которые хотят жить в условиях демократического общества. Однако для сохранения своих позиций либеральная демократия, находящаяся сегодня под давлением растущего популизма и национализма, должна задуматься о способах укрепления сплоченности общества. В рамках демократической системы, считает будущий министр, необходимо ускорить процесс принятия решений. «Демократия обязана быть эффективной», – подчеркнул Томаш Петршичек.

Международная конференция Forum 2000, одним из вдохновителей которой был первый президент независимой Чешской Республики Вацлав Гавел, ежегодно проводится в Праге с 1997 года.