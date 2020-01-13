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«Чехия в цифрах»: по потреблению сигарет ЧР занимает 7 место в мире

Эва Туречкова
13-01-2020
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Чешская Республика занимает 7-е место в мире по потреблению сигарет и табачных изделий. Среднестатистический чех старше 15 лет выкуривает в год 2400 сигарет, утверждают авторы проекта «Чехия в цифрах».

С курением связана практически пятая часть смертей. Заядлых курильщиков в стране – 20 процентов населения, в основном пожилого возраста. Семь процентов чехов курят время от времени. 54 процента жителей Чехии табачные изделия никогда не употребляли. Бросить вредную привычку удалось 17 процентам курильщиков.

 
 
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