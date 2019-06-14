«Чешское Радио» пользуется более высокой степенью доверия у слушателей, чем остальные радиостанции, вещающие на территории Чешской Республики. Такой результат показал опрос агентства Ami Digital. «Чешскому Радио» доверяют 62 процента респондентов, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году.

По словам представителя агентства Яна Кучмаша, наибольшим спросом пользуется актуальный информационный сервис. Второе место в рейтинге заняла радиостанция Impuls, ее контенту доверяют более половины опрошенных. Исследование далее показало, что чехи стали меньше верить информации, полученной в социальных сетях и на сайтах.

Подобный анализ провел также Reuters Institute, по данным которого наиболее серьезными СМИ в Чехии можно считать «Чешское Радио», «Чешское телевидение» и новостной сайт iDnes.