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«Чешское телевидение»: Чехия может экстрадировать Виталия Гинзбурга в Россию

Лорета Вашкова
24-01-2020
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По мнению представителей Верховного суда Чехии, Чешская Республика может выдать России для уголовного расследования предпринимателя Виталия Гинзбурга. Об этом сообщило на своем портале «Чешское телевидение».

Полиция Чехии задержала предпринимателя, имеющего российское и израильское гражданство, в январе 2019 года. Россия обратилась к Чехии с просьбой о его выдаче. По информации ТАСС, Гинзбурга в качестве экс-подрядчика космодрома обвиняют в растрате в особо крупных размерах - 680 млн рублей (около 235 млн крон).

Рассмотрением дела займется министр юстиции ЧР Мария Бенешова. Гинзбург свою вину отрицает и утверждает, что в России его ждет политически мотивированный процесс. В настоящее время предприниматель находится в СИЗО пражской тюрьмы Панкрац.

 
 
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