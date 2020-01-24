«Чешское телевидение»: Чехия может экстрадировать Виталия Гинзбурга в Россию

По мнению представителей Верховного суда Чехии, Чешская Республика может выдать России для уголовного расследования предпринимателя Виталия Гинзбурга. Об этом сообщило на своем портале «Чешское телевидение».

Полиция Чехии задержала предпринимателя, имеющего российское и израильское гражданство, в январе 2019 года. Россия обратилась к Чехии с просьбой о его выдаче. По информации ТАСС, Гинзбурга в качестве экс-подрядчика космодрома обвиняют в растрате в особо крупных размерах - 680 млн рублей (около 235 млн крон).

Рассмотрением дела займется министр юстиции ЧР Мария Бенешова. Гинзбург свою вину отрицает и утверждает, что в России его ждет политически мотивированный процесс. В настоящее время предприниматель находится в СИЗО пражской тюрьмы Панкрац.