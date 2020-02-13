Архив передач

«Чешское Радио» запустит новую спортивную радиостанцию

Тимур Кашапов
13-02-2020
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«Чешское Радио» в первом полугодии 2020 года запустит новую радиостанцию с рабочим названием Radiožurnál Sport. Согласно имеющимся подсчетам, ежегодные затраты на радиостанцию составят около 11-13 млн крон (около 400 млн евро). Об этом в интервью ČTK заявил генеральный директор «Чешского Радио» Рене Заворал. Он также объявил, что прибыль компании в прошлом году составила около десяти миллионов крон.

«Это будет полноценная станция. Мы планируем запустить ее до летних Олимпийских игр в Японии. Трансляции будут вести сотрудники нашей спортивной редакции», - пояснил Заворал. По его словам, «Чешское Радио» также рассматривает вопрос создания радиостанции для пожилых слушателей и развлекательной станции с использованием программ из архива «Чешского Радио».

 
 
 
 
 
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