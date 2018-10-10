«Чешское радио»: за Скрипалем в Чехии следили россияне, обвиняемые Лондоном в его отравлении

Двое россиян, обвиняемых Лондоном в отравлении бывшего офицера ГРУ и двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, по данным «Чешского радио – Радиожурнала», в октябре 2014 года тайно побывали в Чешской Республике. В тот же период в Чехию должен был прилететь также Скрипаль, который, как следует из информации от источника, близкого сфере сотрудников разведывательных служб, должен был встретиться с чешскими офицерами, которым он помогал в раскрытии якобы российских шпионов. По мнению упомянутого источника, двое россиян уже тогда следили за Срипалем.

Информационная служба безопасности Чехии (BIS) информацию такого характера никогда не комментирует, сообщил пресс-секретарь BIS Ладислав Штиха. Посольство Российской Федерации в Праге также отказалось комментировать сообщение о прибытии агентов ГРУ в Чехию в 2014 году.