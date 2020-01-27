«Чешское Радио» сообщает о российском бизнесмене, предлагающем анонимные переводы крупных сумм из РФ

Как сообщает «Чешского Радио», российский бизнесмен Михаил Митрюков предлагает желающим осуществить анонимный перевод за границу крупных денежных сумм из России и других бывших республик. Журналист, выдавая себя за московского предпринимателя, выяснял, как можно анонимно перевести деньги из России.

Схему вывода предложил бизнесмен Михаил Митрюков, владелец компании «Била врана» (Bílá vrána). Позже в разговоре с журналистами он отрицал свое участие в отмывании денег, называя свою деятельность «ВИП-услугами».