«Чешское Радио»: Комментарий о Зеленском корректен и останется на сайте

Несмотря на требование украинского посольства, «Чешское Радио» не будет удалять со своего сайта комментарий о победителе президентских выборов в Украине Владимире Зеленском. Изменению подвергся лишь заголовок текста, написанный Яном Фингерландом. В настоящее время опубликованный комментарий можно найти под названием – «Ян Фингерланд: Еврей во главе Украины» (Jan Fingerland: Žid v čele Ukrajiny).

В официальном письме, направленном шеф-редактору «Чешского Радио Плюс» (публицистическая станция общественного «Чешского Радио»), посол Украины Евгений Перебийнис заявил, что «диппредставительство было шокировано статьей «Еврей во главе украинских фашистов», которая была опубликована 23 апреля». «Трудно себе представить, что подобный материал мог быть опубликован на сайте столь уважаемого СМИ, как «Чешское Радио Плюс». Нападки на Украину, страну, которая с точки зрения национальной политики является одной из самых толерантных в Европе, неприемлемы. Надеюсь, и вы понимаете, что тон и содержание статьи неприемлемы в цивилизованном обществе», - отметил Перебийнис.

В реакции на заявления украинского посла, шеф-редактор «Чешского Радио Плюс» Петр Шабата указал, что считает материал Яна Фингерланда «предметным и корректным». «Не вижу причин удалять его с официального сайта «Чешского Радио» или из радиоархива. Что же касается заголовка, то я считаю его неудачным, в связи с чем мы его и изменили. Автор статьи надеялся на то, что все слушатели и читатели поймут иронию, а главное внимательно прочтут весь текст, который позволит им понять все обстоятельства. Эти предпосылки оказались ошибочными. Если заголовок кого-либо оскорбил, я об этом сожалею и приношу свои извинения», - подчеркнул шеф-редактор «Чешского Радио Плюс».