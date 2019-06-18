«Чешское Радио»: Бабиш встретится с главой ЕК Юнкером

Чешский премьер Андрей Бабиш в четверг в Брюсселе встретится с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, сообщает сайт «Чешского Радио».

По ранним заявлениям премьера, тот намерен обсудить с главой ЕК вопросы, касающиеся аудита, подтверждающего конфликт интересов Бабиша.