«Чешское Радио»: Бабиш встретится с главой ЕК Юнкером

Чешский премьер Андрей Бабиш в четверг в Брюсселе встретится с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, сообщает сайт «Чешского Радио».
По ранним заявлениям премьера, тот намерен обсудить с главой ЕК вопросы, касающиеся аудита, подтверждающего конфликт интересов Бабиша.
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