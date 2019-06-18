«Чешское Радио»: Бабиш встретится с главой ЕК Юнкером

Эва Туречкова
18-06-2019
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Чешский премьер Андрей Бабиш в четверг в Брюсселе встретится с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, сообщает сайт «Чешского Радио».

По ранним заявлениям премьера, тот намерен обсудить с главой ЕК вопросы, касающиеся аудита, подтверждающего конфликт интересов Бабиша.

 
 
 
 
 
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