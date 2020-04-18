«Чешский союз пивоварен и солодовен» протестует против обязанности перечислять государству потребительский налог за вылитое пиво

Правительственные ограничительные меры, направленные на замедление распространения эпидемии коронавируса, вынуждают производителей разливного пива ликвидировать продукцию, которую не удалось вовремя продать. Однако потребительский налог на уже сваренное фирмам, согласно закону, необходимо перечислить в полной мере.
Против этого протестует «Чешский союз пивоварен и солодовен», который считает обязанность платить потребительский налог «за вылитое пиво» нелогичной и аморальной.
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