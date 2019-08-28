«Чешские железные дороги» показали прибыль в размере полмиллиарда крон

Прибыль государственного предприятия «Чешские железные дороги» (České dráhy, ČD) за первые шесть месяцев текущего года составила 441 миллиард крон (17,6 млрд евро). Этот показатель превышает прошлогодний на 179 миллионов крон. В плюсе оказалась не только материнская компания, но и все дочерние предприятия ČD.

Прибыльным стал также сегмент пассажирских перевозок. Результат 85 миллионов крон в межгодовом сравнении представляет рост на полмиллиарда крон, сообщил представитель совета директоров компании Радек Дворжак.

Услугами «Чешских железных дорог» в течение первого полугодия воспользовалось 91,6 миллиона пассажиров.