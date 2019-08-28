«Чешские железные дороги» показали прибыль в размере полмиллиарда крон

Эва Туречкова
28-08-2019
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Прибыль государственного предприятия «Чешские железные дороги» (České dráhy, ČD) за первые шесть месяцев текущего года составила 441 миллиард крон (17,6 млрд евро). Этот показатель превышает прошлогодний на 179 миллионов крон. В плюсе оказалась не только материнская компания, но и все дочерние предприятия ČD.

Прибыльным стал также сегмент пассажирских перевозок. Результат 85 миллионов крон в межгодовом сравнении представляет рост на полмиллиарда крон, сообщил представитель совета директоров компании Радек Дворжак.

Услугами «Чешских железных дорог» в течение первого полугодия воспользовалось 91,6 миллиона пассажиров.

 
 
 
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