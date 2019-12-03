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«Чешские железные дороги»: из Праги в Брест начнут ходить прямые поезда

Эва Туречкова
03-12-2019
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Начиная с 15 декабря текущего года, Прагу и белорусский город Брест свяжет прямое железнодорожное сообщение. «Поезда будут ходить по маршруту Прага – Острава – Катовице – Варшава – Тирасполь – Брест», - сообщил пресс-секретарь «Чешских железных дорог» Радек Еклик.

Поезда будут отправляться из Праги в одиннадцатом часу дня, прибытие в Брест запланировано после полуночи. В состав поезда будут включены также прямые вагоны в Москву, сообщает издание Deník.cz.

 
 
 
 
 
 
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