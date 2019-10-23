«Чешские авиалинии» приобретают новые самолеты Airbus

Компания «Чешские авиалинии» договорилась о покупке семи новых самолетов Airbus. Стоимость сделки не разглашается. Четыре лайнера A220-300 и три самолета A321XLR должны пополнить летный состав национального перевозчика не позднее 2025 года. Два первых самолета прибудут в Чехию в будущем году. Информацию обнародовало чешское информагентство ЧТК.
Парк «Чешских авиалиний» в настоящее время состоит из 14 воздушных судов.
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