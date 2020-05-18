Архив передач

«Чешские авиалинии» начали летать в Париж, Франкфурт и Амстердам

Эва Туречкова
18-05-2020
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«Чешские авиалинии» в понедельник, 18 мая, возобновили регулярные рейсы в Париж, Франкфурт-на-Майне и Амстердам. Воздушное сообщение с другими европейскими городами, такими как Стокгольм и Бухарест, откроется в ближайшие дни.

В Украину лайнеры чешского перевозчика начнут летать с июня. Первый самолет в Киев отправится 3 июня, в Одессу – на день позже.

В пражский аэропорт Вацлава Гавела с начала мая регулярно летают воздушные суда компаний Eurowings и KLM, в Минск и Софию летают Belavia и Bulgaria Air.

 
 
 
 
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