«Чешская почта» избавится от 1463 своих отделений

Государственная копания «Чешская почта» до конца 2025 года переведет в ведение муниципалитетов или же частных предпринимателей 1463 своих отделений. Это на тысячу меньше, чем планировалось ранее. Речь идет о проекте «Pošta Partner» (Почта Партнер), использующего систему франчайзинга с сохранением полного объема базового обслуживания, предоставляемого сегодня классическими почтовыми отделениями.

Против реализации «Pošta Partner» (Почта Партнер) выступают администрации небольших населенных пунктов, так как опасаются, что после закрытия стационарных отделений у них почтовые услуги уже не будут предоставляться вовсе.