Новый бетон по чешскому рецепту

Точного рецепта и технологию производства смеси для производства инновационного вида бетона, названного – rebeton (ребетон), от нас не ждите. Специалисты фирмы-разработчика ERC-Tech и автор изобретения Франтишек Полак стерегут эту тайну, как зеницу ока своего. О новом материале известно только то, что в нем есть размельченный особым способом строительный мусор, который дешевле традиционного щебня, специальная нанодобавка, цемент, песок и вода.

«Автор технологии Франтишек Полак разработал систему смешивания и очередность добавления ингредиентов, чтобы весь мусор можно было использовать в процесс строительства», – комментирует Павел Горецкий, руководитель ERC-Tech.

Производство нового бетона уже наладили в моравском городе Оломоуц, где находится штаб-квартира технологической компании. Продолжает специалист фирмы Богуслав Сланский: «Главное ноу-хау заключается в способе подготовки твердой составляющей, то есть непосредственно в перемалывании обломков, например, старых кирпичей, балок и тому подобного. Важен также процесс смешивания с нанодобавкой, улучшающей технические качества «мусорной» составляющей материала».

Производство инновационного бетона способно помочь Чехии избавиться от значительной части производимого в стране строительного мусора, появляющегося после сноса обветшавших зданий или же во время их кардинальных реконструкций. Большая часть такого вида отходов сегодня в стране просто отправляется на свалки. Причем строительный мусор – это половина от общего объема отходов, производимых в Чехии. Только 10% строительного мусора используется вторично.

«Мы стремимся превратить отходы в новый продукт. В будущем эта технология нам поможет сократить выбросы СО2, а также потребление природного невозобновляемого сырья, в данном случае камня», – подчеркивает Карел Фронк, специалист по технологиям устойчивого развития. В Чехии, например, через десять лет щебень будет добываться только в половине из 220 ныне разрабатываемых каменоломен. В ребетоне в меньшей степени также присутствует цемент.

Проблема недостатка природного сырья и накопление строительного мусора имеет глобальный характер. Этим обусловлена проявленная заинтересованность в освоении производства инновационного бетона, например, Финляндией, Сингапуром, Индонезией, странами Среднего Востока и Южной Америки.

«В настоящее время мы оформляем на изобретение патенты. Заявки поданы в 169 странах мира. Любой производитель бетона может освоить нашу технологию за неделю», – утверждает Павел Горецкий из ERC-Tech.