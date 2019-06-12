«Идея года 2019» – умные стельки, которые научат правильно бегать

«При беге очень важно правильно подключать мышцы ступни. Однако это именно то, чего в обычной ситуации нельзя разглядеть. Спортсмены, осознающие суть проблемы, идут за советом к специалистам, например, физиотерапевтами, которые способны оценить необходимые аспекты. Однако нет карманного прибора, который бы в режиме реального времени показал вам то, что происходит с вашими ногами. Особенно важно выяснить способ бега – наступаете вы на носки, среднюю часть стопы или же на пятки. Большинство людей сегодня бегают, наступая на пятки. Это означает, что сотрясается весь опорно-двигательный аппарат человека и особенно тяжело приходится позвоночнику», – подчеркивает Барбора Маланикова, исполнительный директор чешского стартапа «Miomove», ставшего в 2019 году обладателем титула «Идея года», на соискание которого свои разработки выдвинуло более 170 участников конкурса.

Чтобы защитить бегунов от возможных травм или, как минимум, от излишнего перенапряжения, стартап «Miomove» разработал специальные, пронизанные сенсорами стельки, собирающие информацию о движении стопы спортсмена и посредством мобильного приложения отображающуюся на экране.

«Это похоже на тепловую карту. Разница только в том, что наше устройство фиксирует и в цвете отображает не температуру, а давление, оказываемое на поверхность стельки кроссовки. Если я поставлю ногу на носок, то появившийся на нашей карте красный цвет означает самый высокий уровень давления. Постепенно, зависимо от движения стопы, цвета меняются. На карте стопы мы видим переход от красного к желтому, потом к зеленому и синему цвету. Последнее означает, что какого-либо давления уже нет».

На экране все происходящее изображается в реальном времени и бегун сразу может понять, какие ошибки он делает.

Сенсорные стельки для спортивной обуви «Miomove» разрабатывал в сотрудничестве с «Центром полимерных систем» (Centra Polymerních Systémů) «Университета Томаша Бати» в городе Злин. Данное обстоятельство подтверждает, что разработка стелек сопровождалась серьезной исследовательской работой.

Одним из критериев при выборе претендента на звание «Идея года» является оценка потенциала того или иного продукта выйти на международный рынок.

Спортивные сенсорные стельки, как считает представитель проекта «Vodafone – Идея года» Мартин Кешнер, требованию соответствует: «Если бы они хотели самостоятельно выпускать обувь, то процесс открытия такого предприятия, поиск средств, заняли бы гораздо больше времени. Если же им удастся заключить лицензионное соглашение с одним из лидирующих производителей спортивной обуви, то может произойти быстрый рост и весьма скоро целый проект начнет хорошо продаваться».

Присуждение титула «Идея года» сопровождается выплатой наградных в размере 300 тысяч крон (11,5 тысяч евро), которые победитель может вложить в свое дальнейшее развитие. Однако сегодня деньги для стартапов уже не главное обстоятельство, которое подталкивает их к участию в конкурсе.

«Когда двенадцать лет назад конкурс только-только появился на свет, то возможность выиграть деньги было главным критерием для участников. Тогда свою роль играли каждые сто тысяч премиальных. Сегодня же финансы ушли на второй план. Когда мы спрашивали финалистов о причинах участия, то половина из них заявила, что денег у них достаточно. Главным стала возможность получить известность, что помогает выходу на рынок», – обращает внимание член жюри конкурса и инвестор Камил Вацек.