Золото старинного богемского фарфора

На весь мир прославился графский сервиз на сорок персон, украшенный дукатовым золотом. Сорок – потому, что он был выпущен в честь 40-летнего юбилея графа. На его производство потребовалось 2,5 кг золота. На местном заводе было изготовлено из фарфора и генеалогическое древо рода Тунов-Хохенштейнов.

Клаштерецкое предприятие лишь на два года в споре за звание первой фарфоровой фабрики Богемии опередил завод в городке Горни Славков, так что здешние места с полным правом могут зваться колыбелью богемского фарфора.

Местный замок на левом берегу реки Огрже появился на месте бывшей усадьбы. Его владельцы – семья Фицтумов попали в немилость, приняв участие в антигабсбургском восстании чешский сословий, поплатившись за это конфискацией своего имущества. С 1623 года хозяевами здешних мест были аристократы Туны, которые несколько раз перестраивали замок, пока в XIX веке он приобрел свой сегодняшний облик с элементами псевдоготики. Семья Тунов проживала в этом поместье до 1945 года. Итак, стараниями этих аристократов в чешских землях появилась одна из первых мануфактур по производству фарфора.

Крупнейший музей фарфора в Чехии и чашка «Слава Богемии!»

В 1993 году в Клаштерецком замке открылся музей, где можно полюбоваться интересной коллекцией чешского фарфора, которая является частью собраний Художественно-промышленного музея. К слову, часы на ратуше также изготовлены на местном заводе. Как сообщила Radio Prague International экскурсовод Kристина Сладомелова, это самый большой музей фарфора в Чешской Республике.

– Основателем фарфорового завода стал Ян Миколаш Вебер, состоявший лесничим на службе у графа Франца Йозефа Туна. Достигнув пожилого, если не сказать пенсионного, возраста, Вебер начал эксперименты по производству собственного фарфора. Это происходило зимой, на рубеже 1793 и 1794 года, когда в пространстве садового зала, прямо перед замком в парке, были оставлены муфельные печи. В них и обжигались самые первые изделия – среди прочих чашка с блюдцем с названием Vivat Böhmen, то есть «Слава Богемии!», или «Да здравствует Богемия!», которая сегодня считается самым старым из сохранившихся изделий. Она была сделана в 1794 году и чудом дошла до наших дней – ее можно увидеть в экспозиции замка.

Известна даже дата обжига чашки – 18 апреля. Потом изделия обжигали уже в новой печи, где находился фарфоровый завод. Первые эксперименты были не особо успешными, о чем свидетельствует запись в хронике, оставленная местным священником Францем Петранцем. Несмотря на трудное начало, он верил, что в Клаштереце наконец будет производиться качественный фарфор. Сегодня на месте бывшего завода стоит торговый центр Tesco.

Сервиз для «Титаника»

Месторождения высококачественного каолина – основного сырья для производства любого фарфора были обнаружены в области Карловых Вар. Кстати, в первой половине XIX века к числу самых известных в стране относился фарфоровый завод в местечке Бржезова. Любопытно, что именно ему удалось получить заказ на поставку посуды на печально известный «Титаник», которая теперь покоится на дне океана. Сегодня в музее Карловых Вар можно увидеть кофейный сервиз, произведенный именно для этого лайнера. С обратной стороны можно увидеть знак завода-изготовителя Březovа, а рядом надпись Titanik.

Однако вернемся в Клаштерец. Франц Тун и Ян Вебер заключили договор на десять лет, в котором граф обязывался оказывать своему деловому партнеру всяческую материальную поддержку, предоставляя в его распоряжение древесину, водные ресурсы, земельные участки, где Вебер может проводить свои эксперименты. Кстати, графский парк некогда славился и экзотическими породами деревьев и растений – там было даже гинкго билоба, и, разумеется, их не сжигали в печах.

Преуспевающим предпринимателем, однако, бывшего лесничего поначалу назвать было нельзя. Позже, когда граф понял, какое непростое это дело, он вышел из договора.

– Веберу пришлось финансировать предприятие уже самому, он стремился сотрудничать со многими специалистам. К сожалению, первую качественную партию фарфора ему удалось произвести лишь в апреле 1795 года, то есть через год после открытия завода. К тому времени он погряз в долгах, что подтолкнуло его к аренде мануфактуры. В 1797 году на горизонте появляется Kристиан Ноне, благодаря которому завод начинает процветать, – объясняет Kристина Сладомелова.

Что касается самого Яна Миколаша Вебера, то примерно в 1800 году состояние его здоровья подрывает депрессия, ставшая следствием неудач и долгов. Кроме того он глубоко переживал потерю друга – скончался Франц Тун. Вебер отправляется в родной Эльзас, чтобы поправить свое здоровье, и там в 1801 году он неожиданно оставил этот мир, так и не увидев, как начало преуспевать основанное им предприятие. Тем не менее, именно благодаря Веберу в Клаштереце в настоящее время находится самый старый и все еще действующий фарфоровый завод в Чехии.

Два века работы

Заводу, который с 1803 года был графской собственностью, довелось пережить за два века немало. Туны сдавали фабрику в аренду, однако примерно с 1820 года сами взялись за дело и оставались его владельцами вплоть до 1945 года. Поэтому до сих пор он несет название «завод Тунов».

– Дела завода пошли в гору с приходом туда в 1836 году образованного химика Йозефа Хилларда. После него директором фабрики стал Карл Леннер. Он довел производство до совершенства – в XIX веке клаштерецкая продукция считалась одной из самых качественных на местном рынке. Разумеется, в годы Первой мировой войны объем производства сократился, не хватало топлива для печей. Примерно в 1921 году завод начал «приходить в себя». Во время Второй мировой войны владельцы пытались всячески удержать производство на плаву, нанимая все новых и новых людей. В 1945 году все имущество Тунов, включая замок и завод было конфисковано и национализировано. Однако поскольку замок был связан с производством, здесь было решено основать музей фарфора, – продолжает рассказ Кристина Сладомелова.

С 1945 года клаштерецкий завод стал частью акционерного общества Karlovarský porcelán («Карловарский фарфор»). В 1960 году на нем работали около двухсот мастеров, в том числе пятеро немецких специалистов. В 1967 году производство начали постепенно сворачивать.

В то время начали появляться и цеха нового фарфорового завода, расположенного вблизи вокзала в самом конце городка. На старом заводе работу постепенно прекратили.

С 2009 года завод, в том числе предприятия в населенных пунктах Нова Роле и Лесова, принадлежит акционерному обществу Thun 1794. В настоящее время на предприятии трудоустроено около ста пятидесяти сотрудников, которые производят массовый и декоративно-прикладной фарфор, включая самые разные сервизы. Многие изделия идут на экспорт. При декорировании используется не только узнаваемый традиционный дизайн, но и более современные мотивы. Новые изделия можно видеть и в интерьере местного замка.

Львиные лапы ампирного зала

Заглянем в один из музейных залов. Он посвящен эпохе ампира, когда в период с 1815 по 1830 год в большой моде были орнаменты с изображением животных. Самым популярным декоративным элементом тогда служили львиные лапы, которые можно видеть не только на предметах мебели, но и в фарфоре. А на одной из ампирных чашек сохранилось старейшее изображение Праги в фарфоре.