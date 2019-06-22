Жми на педали! Наход встретил любителей детских «Москвичей»

«Впервые мы встречу педальных машинок (тогда это еще была «Встреча педальных «Москвичей»») устроили в 2012 году, то есть мы встречаемся уже в восьмой раз. Почему «Москвичей»? Их было больше всего, они остались в семьях еще со времен Чехословакии. Сегодня этим игрушкам около 40 лет, так что их можно оправданно считать «ветеранами». А потом нам начали звонить люди и спрашивать у нас, могут ли они тоже приехать. Мол, «Москвича» у них нет, но есть другая педальная машинка. Конечно, мы были только «за». Таким образом мероприятие поменяло название на «Встречу педальных машинок». Вы увидите здесь педальные тракторы, багги, пожарные машинки… Литовцы привезли сюда как-то педальную лошадь, а в прошлом году с ней приехали словаки, в этом – поляки», - рассказывает главный организатор мероприятия, пан Павел Адамек, который как-то на встречу любителей москвичей прихватил с собой для внука маленький, педальный вариант.

«Там были шикарные экземпляры, но мы оказались вне всякой конкуренции. Нашего «Москвича» все называли «машинкой кротика». После такого успеха стали брать с собой педальные «Москвичи» и другие участники, тоже чтобы детей чем-то занять. А потом мы решили – раз у нас тут в Находе есть крупная детская автоплощадка, которая к тому же расположена в нескольких километрах от границы, то почему бы не организовать «международную встречу педальных «Москвичей»».

«Мы здесь уже шестой год подряд, сначала на «Москвиче» ездил старший сын, но теперь он в него уже не влезает, к тому же у него перелом щиколотки, поэтому теперь на машинке гоняет дочь. Нам здесь очень нравится, ездим сюда с большим удовольствием».

«Мой муж чинил его как минимум год. Машинку нужно было полностью разобрать, очистить, нанести базовый слой краски, затем основной, купить некоторые запчасти, которых не хватало, например, лобовое стекло, колеса и так далее», - рассказывает Штепанка Ганзлова из Добржикова, расположенного рядом с городом Высоке-Мито.

«Чаще всего приходится менять именно лобовое стекло. Оно прикреплено к кузову винтиками, то есть понятно, что когда дети лезут в машинку и хватаются за него, то выламывают его. Это первый момент. Далее – это руль. Оригинал сделан из пластмассы, которая, естественно, спустя четыре десятилетия имеет тенденцию трескаться. Иногда приходится менять бамперы, фары и так далее. Если постараться, даже в Чехии можно купить реплики практически всего», - объясняет пан Адамек.

Пани Марушкинова показывает «Радио Прага» водительские права на вождение педального «Москвича». У ее сына четыре подобных документа. Их ежегодно получает каждый из детских участников, кто на автоплощадке прошел практику вождения, а также сдал теорию - если, конечно, родители сумели правильно подсказать. «На каждый год - одни права, мы здесь в четвертый раз. В прошлом году он еще катался на старом трехколесном велосипеде, а в этом году мы привезли уже новый».

На детской площадке, где мероприятие стартует и заканчивается, выдают кроме удостоверений и стартовых номеров также национальные флажки – в этом году в Наход съехались представители из Чехии, Словакии, Польши, Литвы и Эстонии.

«Кроме педальных, у меня три «Москвича». Есть маленький – «Радуга», есть «Лошадь», а сюда я приехал на «Иж» Комби», - делится литовец Гинтарас Максимавичус.

Находским гонщикам - от 3 до 6 лет. В таком возрасте усвоить правила дорожного движения они, конечно, не в состоянии, говорит Милош Бенеш, глава местной организации по безопасности дорожного движения Besip, которая отвечает за автоплощадку в Находе. Не смотря на это, ребятишкам включают светофор, готовят трассу между дорожными сигнальными конусами, объясняют, что такое пешеходная зебра.

«Конечно, польза все равно есть. Родители чинят машинки, а дети им помогают – это, наверное, самое главное. Малыши прямо живут этим показом и возможностью покататься здесь как на настоящей дороге», - говорит Бенеш.

Победителей отдельных конкурсов, также как и владельца самой красивой педальной машинки, ждет сладкий приз – настоящий чешский пряник с изображением четырехколесного друга.