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Защитные респираторы по чешскому рецепту изготовят на 3D-принтерах

Антон Каймаков
19-03-2020
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Специалисты Чешского технического университета (ČVUT) в Праге находятся на заключительном этапе разработки программы, которая позволит подключить к производству остро необходимых в период эпидемии нового коронавируса респираторов 3D-принтеры. Работа над слайсером, который сразу же после испытаний будет предоставлен всем, кто располагает соответствующей техникой, с 12 марта ведется специалистами университетского Чешского института информатики, роботики и кибернетики (CIIRC, ČVUT).

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Фото: Petr Kološ, Český rozhlasФото: Petr Kološ, Český rozhlas

«В этой работе много переменных составляющих. Нам необходимо обеспечить идеальное прилегание респиратора к лицу, чтобы фильтры функционировали надлежащим образом. Не на последнем месте стоит вопрос финального качества изделия. Прочность респиратора и его упругость зависят от скорости печати и охлаждения полученных заготовок», – рассказывает Александр Лазаров, руководитель группы разработчиков программы для осуществления 3D-печати респираторов.

Решать ученым пришлось также проблему герметичности фильтрующей маски. В настоящий момент разработчики остановились на применении в качестве уплотнителя силикона.

– «Сначала мы хотели уплотнитель сделать из того же материала, что и главный корпус респиратора, однако, этот вариант еще не удалось довести до идеала. Все получилось, уплотнитель функционировал как надо, но ношение такого респиратора не слишком-то комфортно. Респиратор слишком давит на кожу лица и оставляет отметины».

Александр Лазаров уверен, что модель можно усовершенствовать, но для этого нужно время, которого в условиях прогрессирующей пандемии нового вируса попросту нет.

По словам специалиста, реализация подобного проекта, то есть разработка модели, проверка циркуляции в ней воздуха, подгонка уплотнителей и контроль иных необходимых качеств респиратора, заберет не менее полугода. В данном случае разработчики смогли продемонстрировать прототип «финального продукта» уже через неделю.

Внедрить всем и немедленно

Фото: Petr Kološ, Český rozhlasФото: Petr Kološ, Český rozhlas Как было сказано изначально, готовый слайсер для печати респираторов будет предоставлен всем, кто располагает 3D-принтерами с технологией MJF. В Чехии найдется восемь таких фирм. Все они уже заявили о готовности подключиться к выпуску.

В соседней Германии необходимых 3D-принтеров в десять раз больше, а по всему миру оборудования с технологией MJF, вероятно, около тысячи единиц. Один принтер способен печатать около 60 респираторов в день. До момента наладки промышленного производства дефицитных фильтрующих масок, но при помощи уже термопластавтоматов, что должно быть дешевле, вариант с 3D-принтерами также неплох, считают специалисты.

Разработка пражского ČVUT, Чешского технического университета, расчитана на многоразовое использование. Респиратор будет достаточно продезинфицировать и поменять в нем фильтры. Для изготовления последних необходимо минимальное количество специального материала. Вырезать фильтр для респиратора, разработанного сотрудниками ČVUT и Института информатики, роботики и кибернетики (CIIRC), гораздо проще, чем сделать выкройку из нановолоконного полотна для сшитых защитных масок, подчеркивает глава проектной канцелярии CIIRC Вит Дочкал. По его словам, фильтрующего материала на чешских складах более чем достаточно и приобрести его можно оптом в рулонах, что дешевле.

Антон Каймаков
19-03-2020
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Версия для печати
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