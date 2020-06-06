Защитная маска, сплотившая людей

В Праге в Виноградском театре вместе с работниками пошивочного цеха в числе первых за машинку села актриса Дагмар Гавлова, вдова первого президента Чешской Республики Вацлава Гавела. В городе Злин для местной больницы и дома престарелых маски шили 30 женщин из вьетнамской общины. И такое происходило повсеместно.

Огромное количество масок было роздано абсолютно бесплатно. В городах и селах Чехии даже появился «особый сорт» кустарников и деревьев, где можно было «сорвать» для себя защитную маску. Добровольцы готовые маски, запечатанные в полиэтиленовые мешочки, просто развешивали на ветках, чтобы их могли взять все, кому это необходимо. Маски у многих играли не только роль средства защиты, но стали также модным аксессуаром.

Эпидемия в Чехии отступает, и символ этого трудного периода уже нашел свое место в музейной коллекции. Именно сейчас в столичном Национальном музее проходит выставка главного предмета «коронавирусного периода».

В витринах найдутся маски от известных чешских дизайнеров, маски, сшитые для благотворительной акции по сбору пожертвований для детей, страдающих аутизмом, а также маски для роддомов, маска, сшитая из свадебной рубахи и много других.

Radio Prague Int. по выставке провел генеральный директор Национального музея Михал Лукеш: «Конечно, сбор экспонатов для нашей коллекции был связан не с масками как таковыми, а именно с желанием сделать выставку, отметив важный исторический период. Это наша цель, смысл существования – документировать события, происходящие вокруг нас, собирать факты о времени. Эпидемия коронавируса – переломное событие в нашей жизни, которое, я надеюсь, не повторится. Поэтому, как только выяснилось, что защитные маски стали важным элементом, превратились в модный аксессуар, выявили творческую фантазию наших сограждан, сотрудники нашего «Исторического музея» начали маски собирать и записывать связанные с ними истории. Так эта коллекция и возникла. Она останется в наших запасниках, и наши потомки позже также смогут на них полюбоваться и немного прочувствовать атмосферу нашего времени и этого периода жизни в условиях эпидемии. Надеюсь, что маски останутся артефактом и нам уже не придется их надевать. 25 мая отменили повсеместное ношение масок, и мы решили нашей выставкой поставить символическую точку за этим периодом.

Всего здесь 25 масок. Они отличаются интересным дизайном и своей историей, вернее историей владельца, которая, однако, не всегда веселая».

В собранных работниками музея масках, обращает внимание Михал Лукеш, ярко выражена творческая жилка чешского народа: «Вот один из экспонатов, четко отражающий мнение владельца по поводу коронавируса. Дизайн, выбранный швейной мастерской Mia Bella, лаконичен и точен, но я не могу произнести в эфире то, что здесь написано на английском языке. Смысл этого высказывания о covid – «Мы не сдадимся».

А вот вариант масок, которые сшил отец семейства для своих домочадцев – в масках есть клапан, через который можно пить воду и другие напитки, когда вы, например, пошли на прогулку. Интересно выглядит вещь, придуманная дизайнером Хеленой Фейковой – из маски выглядывает кошка. Это настоящий модный аксессуар.

Есть в нашей коллекции также маска директора пражского «Муниципального дома» Властимила Ежека. На ней изображены ноты. Властимил Ежек получил эту маску в подарок в самом начале эпидемии. Подарок был передан с пожеланием, чтобы в залах «Муниципального дома» вновь зазвучала музыка. Это пожелание уже исполнилось, а маска с нотами заняла свое место в нашей коллекции».

В витрине лежит также защитная маска в цветах государственного флага Чехии.

– «Да, она напоминает чешский флаг и украшена надписью «Мы вместе» и изображением сердечка, которое к своей подписи всегда пририсовывал президент Вацлав Гавел. Это символ единства и поддержки друг друга, патриотизма, если хотите. Подобного рода маски во время эпидемии можно было увидеть везде. Ну, а дополняют выставку панели с анекдотами и различными шутками о covid».