Замок Кинжварт. В гостях у Меттерниха

Побывать в гостях у Клеменса фон Меттерниха можно и сегодня, ведь именно Кинжварт – Кёнигсварт в Западной Чехии он считал своим домом. Австрийский канцлер – ярчайшая фигура европейской истории. Он вел игру с Францией, Британией, Россией, его триумфом стал Венский «танцующий» конгресс, на котором было определено послевоенное устройство Европы и создан Священный союз. В числе его возлюбленных были и сестра Наполеона Каролина Бонапарт, и Екатерина Скавронская, жена полководца Багратиона, и Доротея Ливен, сестра шефа жандармов Бенкендорфа. С императором Александром I Меттерних соперничал за благосклонность внучки Бирона Вильгельмины Саган, ставшей прототипом княгини из знаменитой повести Божены Немцовой «Бабушка».

Сегодня в замке Кинжварт посетителям показывают потайную дверь, через которую князь тайно выбирался наружу, направляясь на очередную амурную встречу в близлежащий городок. Кажется, «красавчик Клеменс» совсем недавно покинул это изящное строение в стиле венского классицизма, светло-желтый фасад которого обрамляют деревья старинного парка и лесистые холмы. Вотчиной Меттернихов Кинжварт стал только в XVII веке.

«Род Меттернихов – очень древний, он восходит к XII веку, однако их фамильные земли находились около Кобленца, в Рейнланде, Трире и Майнце. Кинжвартские поместья Меттернихи получили после битвы на Белой горе, которые были конфискованы у предыдущего владельца за участие в восстании сословий. В 1623 г. пять братьев из рода Меттерних получили Кинжварт в залог, а в 1630 г. выкупили его у императора в наследственное владение», – рассказывает «Радио Прага» кастелян замка Ондржей Цинк. Кинжварт-Кёнигсварт, расположенный на самой границе чешских и немецких земель, в переводе означает «Королевские ворота» или «Королевский сторожевой пост» и еще в XIV веке служил «гнездом» воинственному роду Нотафтов, не гнушавшихся грабить купцов из Хеба.

Кусочек Вены посреди Славковского леса

«Центром Кинжвартского поместья служила крепость, руины которой можно в наши дни отыскать в четырех километрах отсюда, на нагорьях Славковского леса. К концу XVI века тогдашние владельцы оставили крепость, переселившись в ренессансный замок, который построили на этом месте. Меттернихи перестроили его в барочное здание с тремя крыльями, которое знаменитый представитель семейства Клеменс Меттерних перестроил в стиле венского классицизма – в этом виде замок и дошел до наших дней».

Многие десятилетия этот талантливый дипломат, добивавшийся поставленных целей, определял политику Австрийской империи, поэтому не случайно и его замок будто перенесен сюда на ладони прямо с венской Рингштрасе.

«Канцлер Меттерних сделал блестящую карьеру и сорок лет служил верой и правдой двум императорам Австрии, так что он, действительно, перенес сюда кусочек Вены. До 1794 г. Кинжвартское поместье хотя и находилось во владении Меттернихов, но бывали они здесь лишь наездами, поскольку их основные поместья находились в Рейнланде. Однако они лишились их в результате событий во Франции и в 1794 г. попали в Вену уже будучи бедными эмигрантами, единственной собственностью которых остался замок и поместье Кинжварт. И отец Клеменса, и сам канцлер любили это место и заботились о его благоустройстве».

Некогда перед старым замком был пруд, который осушили, создав на его месте просторную лужайку, откуда открывается вид на здание. Австрийский архитектор Пьетро Нобиле возводил замок с 1820 по 1833 год, с покоями для 30 гостей, помещениями для библиотеки и музея.

Разумеется, невозможно служить послом в Берлине и Париже, строить интриги против Франции и России, сватать Корсиканцу австрийскую эрцгерцогиню Марию Луизу, очаровывать Наполеона и при этом безвылазно обитать в далеком уголке Богемии.

«Конечно, главная резиденция канцлера находилась в Вене, рядом с императором, однако замок Кинжварт он очень любил и перестроил его, превратив в свою пышную летнюю резиденцию, и проводил здесь часть теплого времени года, обыкновенно август и сентябрь – это зависело от политической ситуации в Европе. Тут он бывал, возвращаясь в Австрийскую империю или отправляясь в Пруссию. Впрочем, даже летом его пребывание здесь было «рабочим отпуском», поскольку он сделал Кинжварт не только своей «дачей», но и местом, где встречались самые влиятельные европейские дипломаты и венценосные особы. Этому способствовала и близость Карловых Вар, которые были уже известным курортом, где проводили время сливки общества. Начали входить в моду и отстраивавшиеся Марианске Лазне, расположенные в 10 километрах. Оттуда посетители курорта приезжали в Кижварт прогуляться по парку и посетить музей, открытый канцлером в замке. Иногда перед воротами ожидало до сорока экипажей – замок пользовался популярностью еще при жизни канцлера».

Ночной колпак Фердинанда V и бильярд Николая I

Среди первых именитых гостей Кинжвартского замка можно вспомнить австрийского императора Фердинанда V, который в 1835 г. провел здесь три дня в сопровождении российского канцлера Карла Нессельроде. Венценосный гость отметил, что «не видел более приятного места, чем Кинжварт» и оставил в дар замковому музею свой ночной колпак. Заглядывали сюда принц Пруссии, голландский король и королева, папский нунций, персидский шах. Сразу же после открытия замка, в 1934 г., здесь побывал великий князь Михаил Павлович, младший брат императоров Александра I и Николая I.

Кстати, сам Меттерних увидел Санкт-Петербурге еще в 1799 г., на заре своей политической карьеры, сопровождая в столицу Российской империи министра иностранных дел Австрии. Позже в замке Кинжварт появится бильярдный стол, полученный от Николая I, – русский царь Меттерниха терпеть не мог, с недоверием относился к заверениям в вечной дружбы Австрии с Россией, однако подарки канцлеру делать не забывал. Как и 200 лет назад, здесь можно посетить кабинет редкостей, своего рода кунсткамеру, созданную хозяином замка.

Мумии и скарабеи

«Меттерних был очень образованным человеком и страстным коллекционером, умеющим определить ценность предмета. Благодаря своему положению и капиталам он мог заниматься коллекционированием в больших масштабах, собирая как ценные вещи, которые, к счастью, сохранились по сей день, так и обычные предметы, из которых он позднее создал свой кабинет редкостей. Там хранится более 2000 экспонатов, каждый из которых связан с какой-то интересной личностью, событием или местом. Меттерних не только приобретал различные предметы, но и получал дипломатические подарки, в число которых входит египетская коллекция – третья по величине в Чешской Республике. Ее наиболее ценными экспонатами являются две подлинные египетские мумии в аутентичных деревянных саркофагах. Их он получил в дар от вице-короля Египта Мухаммеда Али, который этими дарами надеялся привлечь симпатии могущественного европейского политика».

Здесь, в Кинжварте, казалось бы, таком далеком от Франции месте, можно увидеть и даже тайком прикоснуться к столу, за которым писал автор «Трех мушкетеров». Как попали сюда вещи Александра Дюма?

Стол «Трех мушкетеров» и молитвенник Марии-Антуанетты

«Этот стол и другие раритеты известного писателя приобрел не сам канцлер, а его сын Рихард, который тоже любил Кинжварт и, следуя по стопам отца, стал дипломатом. Он долгое время служил при дворе Наполеона III. В Париже он познакомился с семьей Дюма, а после того как Дюма-старший скончался, его дочь Мари Александрин передала целую коллекцию памятных вещей своего отца именно в дар музею Кинжварта. Благодаря этому, у нас есть не только стол, за которым написаны «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо», но и кресло, подставка для пера и папка, украшенная малахитом», – объясняет кастелян замка Ондржей Цинк.

В Кинжварте осталась и библиотека канцлера Меттерниха, где, помимо книг, хранится 53 рукописи на пергаменте, в числе которых — фрагмент Ветхого Завета VIII века, французская хроника XIV века и Магдебургский кодекс 1525 года.

О каждом из экспонатов можно рассказать удивительную историю. Например, помимо гребешка Марии Терезии, тут можно отыскать и молитвенник, изготовленный специально для эрцгерцогини Австрии. Его она подарила своей дочери Марии-Антуанетте, когда та выходила замуж за будущего короля Франции Людовика XVI. Именно этот молитвенник Мария-Антуанетта читала, перед тем как взойти на гильотину, уготованную для нее Французской революцией.

Здесь можно увидеть золотые очки канцлера Меттерниха, костюм японского самурая, головной убор китайской невесты и еще множество редкостей, включая коллекцию пыточных инструментов, дополненную мечом палача города Хеб. И даже бомбу, не разорвавшуюся во время покушения на Наполеона III.

Еще один уникальный предмет, хранящийся в стенах Кинжварта, – дагерротип, подаренный канцлеру в 1939 году лично Луи Дагером. На металлической пластине с тонким слоем серебра и меди, изображена мастерская художника, а на обратной стороне можно обнаружить дарственную надпись, сделанную собственноручно отцом фотографии. Этот дагерротип получил статус памятника национального культуры и занесен в список ЮНЕСКО «Память мира».

