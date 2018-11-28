Замки и крепости Чехии в рождественском убранстве

Подарок под замковой елью

Смотрители замка Боузов, служившего также оборонительной имперской крепостью, разрешат, например, в Сочельник устроить сюрприз для тех, кто путешествует не в одиночку, припрятав по случаю праздника для своей спутницы или спутника подарок прямо под нарядной замковой елью.

Период Адвента начнется в Чехии в ближайшие выходные, какие мероприятия в замках приурочены именно к предрождественской поре?

– В нынешнем году мы подготовили для гостей свыше 130 предрождественских мероприятий по всей Чешской Республике. Посетителей ждут рождественское убранство экскурсионных трасс. В замках и крепостях будут проходить праздничные ярмарки, предрождественские концерты, показы работы ремесленников, театральные выступления для детей и многое другое. Перечень предрождественских мероприятий приведен на нашем портале npu.cz,

– рассказала Русской службе «Радио Прага» пресс-секретарь Национального управления по охране памятников Яна Гартманова.

– Какие государственные замки и другие памятники истории и архитектуры из числа особо полюбившихся посетителям будут открыты в период рождественских праздников, после Сочельника, который выпадает на 24 декабря, a также в январе – в пору новогодних каникул в Чехию приезжают и многие россияне?

Концерт в передвинутом храме, полуночная месса в часовне Бечова

– Некоторые достопримечательности будут открыты даже в Сочельник. К их числу относятся замки Чешский Крумлов, Горшовский Тын, Kладрубы, Боузов, а в замковой часовне в Бечове-над-Теплой в рождественскую ночь даже будут служить Святую мессу. Во время рождественских праздников можно будет побывать в замках Лисице, Штернберк, Бухлов, послушать рождественский концерт в замке Сыхров или в храме Вознесения Девы Марии в городе Мост. Замок Бечов-над-Теплой будет открыт также в последний день уходящего года и 1 января.

– Судьба мостецкого позднеготического храма Вознесения Девы Марии, возведенного в XVI в., – особенная. В 1975 году церковь, ставшую препятствием для добычи угля, «подвинули». Переместили по рельсам на расстояние 841 метра, установив в свое время рекорд в категории перемещения самых тяжелых строений по версии Книги Гиннесса,он был побит примерно тридцать лет спустя. В замке Лисице, помимо рождественских маршрутов ознакомления с интерьерами, 1 и 2 декабря предложат праздник живота и дегустацию традицонных чешских блюд по случаю «забиячки», убоя свиньи.

Куда устремляются туристы?

Какие достопримечательности из находящихся в ведении Национального управления по охране памятников наиболее востребованы среди туристов, в том числе зарубежных? Довольны ли вы посещаемостью государственных старинных объектов в нынешнем сезоне?

В первую пятерку самых посещаемых объектов традиционно вошли замки Чешский Крумлов, Леднице и Глубока, крепость Карлштейн. Замыкают пятерку лидеров замок и сады Кромержижа.

– У нас за плечами еще один oчень успешный сезон, посещаемость и в текущем году превысила пятимиллионный рубеж. Если быть точной, то число посетителей на данный момент уже достигло 5,3 миллионов.

– Этот восхитительный архитектурный ансамбль в виде дворца, служившего с 1777 г.резиденцией епископов, а позже архиепископов Оломоуца, окруженного садами, удостоился внесения в список ЮНЕСКО в 1998 г. Именно здесь в 1885 году обменялись рукопожатием, беседовали и охотились в течение трех дней Александр III и австрийский император Франц Иосиф. Местный дворец прославился также как место съемок оскароносного «Амадея» Милоша Формана.

Выставка «Чернины – посланники, путешественники, коллекционеры» продолжит свое сущестывование

Напомним также, что главным мероприятием в череде проектов, связанных с историей чешских дворян, стала выставка с подзаголовком «Чернины – посланники, путешественники, коллекционеры» в замке Индржихув Градец, владении рода Чернинов с конца XVII в. Экспозиция посвящена судьбе незаурядной личности, царедворца и посланника императора при турецком дворе Гержмана Вацлава Чернина (1576–1651) и другим славным представителям этого рода, рассказывающая о воспитании будущих дипломатов и путешествиях чешских аристократов в Турцию, Францию, Италию, Испанию, Россию и Англию, завершилась в конце октября, однако продолжит свое существование в сокращенной версии и в следующем году. К каким экспонатам ее посетители проявили самый большой интерес?

– На выставке было представлено почти 400 самых разных экспонатов, связанных с дипломатической деятельностью рода Чернинов. Самое большое внимание посетителей привлек, несомненно, турецкий шатер XVII века. Он был подарен в 1644 году Гержману Чернину в качестве дипломатического дара,

– сообщила Яна Гартманова.

В одном из преподнесенных ему как дипломату подарков – в красном турецком кафтане, Гержман Вацлав Чернин позировал и для портрета, который до сих пор украшает зал замка Индржихув Градец.