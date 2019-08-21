Заглянуть в гости к Тутанхамону, не выезжая из Праги

Выставка разделена на три тематические части. В первой рассказывается о том, как древние египтяне представляли себе жизнь после смерти: образную картину создаёт коллекция редких артефактов, причём большинство их хранится в запасниках Напрсткова музея азиатских, африканских и американских культур и не входит в состав постоянных экспозиций. Представлен также уникальный экспонат: статуя молодого фараона Тутанхамона, привезённая специально из Музея Августа Кестнера в Ганновере.

Вторая часть знакомства с культурой Древнего Египта проходит в формате погружения посетителя в виртуальную реальность: при помощи новейших мультимедийных технологий «оживают» сцены из загробной жизни фараона Тутанхамона и его приближённых. Все сюжеты, благодаря работе специалистов-египтологов мирового уровня, воспроизведены с удивительной точностью. По словам руководителя пресс-службы Национального музея Ленки Боучковой, египтяне имели очень разнообразные представления о том, что происходит с душой человека после смерти; различались, соответственно, и погребальные обряды для простых людей и знати.

Фотограф Сандро Ваннини, автор материалов, которые были использованы для подготовки мультимедиальной части экспозиции, заявил, что задачей организаторов было представить малоизвестные аспекты культуры Древнего Египта. У широкой общественности данная цивилизация ассоциируется, прежде всего, с историями про мумии и фантастическими фильмами про Индиану Джонса, сказал он в интервью еженедельнику Týden.cz. На выставке же рассказывается о повседневной жизни египтян, их верованиях, восприятии времени и пространства, приводятся любопытные факты из истории этой цивилизации. Третья, заключительная часть выставки посвящена профессору Ярославу Чёрному (1898–1970 гг.), ключевому специалисту в чешской египтологии. Значительный период его жизни был связан с изучением фиванского некрополя, поселения ремесленников Дейр эль-Медина. Экспозиция составлена из коллекционных предметов и архивных документов, связанных с профессиональной и личной жизнью учёного.

Выставка «Tutanchamon RealExperience» вошла в программу тематических мероприятий в честь празднования столетия чешской египтологии. Среди последних – выставка «Между Прагой и Каиром», организованная чешским Институтом египтологии философского факультета Карлова университета, а также экспозиция «На берегах Нила», открывшаяся для посещения в июле 2019 года в Напрстковом музее. Завершит «египетский» год выставка «Солнечные короли» - её открытие запланировано на 2020 год. Как сообщила Ленка Боучкова, на экспозиции будут представлены артефакты и документы времён Пятой династии (время правления ок. 2504-2347 гг. до н. э. – прим.ред.), периода существенных изменений в обществе, когда в Египте процветал культ солнца, будет также рассказано о поселении Абусир (арабская деревня, именем которой назван царский некрополь в окрестностях древнего Мемфиса, на левом берегу Нила – прим. ред.).

Выставка «Tutanchamon RealExperience» была подготовлена сотрудниками Национального музея в сотрудничестве с итальянскими партнёрами Civita Mostre e Musei и компанией Laboratoriorosso. Она открыта для посещения ежедневно с 10 до 18 часов до 31 января 2020 года.