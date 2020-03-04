За таянием антарктических ледников чешские ученые наблюдают с высоты полета дронов

«Используя дроны, мы смогли найти и описать русла рек, берущих свое начало именно в ледниках. У всех крупных ледников, где толщина покрова достаточно велика, есть своя внутренняя система оттоков, через которые наружу постепенно поступает талая вода. И чем больше ее образуется внутри этого ледника, тем быстрее он ползет в сторону моря», – комментирует гидролог из Университета имени Т. Г. Масарика в Брно Ян Каван.

Ледники в Антарктиде по скорости перемещения отличаются от арктических.

– «Они в несколько раз медленнее. За год ледник может переместиться на несколько метров. Возможно сползание и на несколько десятков метров».

В феврале в СМИ были опубликованы снимки одного антарктического ледника, сделанные спутником Европейского комического агентства. На них видно, как масса льда, размерами с Мюнхен, начала быстро перемещаться в сторону океана. Именно в это время в Антарктиде была зафиксирована рекордно высокая температура воздуха – более 20°C.

Гидролог Ян Каван считает, что в этом конкретном случае можно говорить о случайности. Однако не все так просто.

– «С течением времени постепенное отделение и сползание частей этого шельфового ледника в океан происходит все быстрее и быстрее».

Глобальное потепление отражается на ледниках обоих полюсов, хота в Антарктиде это происходит гораздо медленнее, чем тает лед Арктики.

– «Ледники тают все быстрее и быстрее. Непосредственно в нашей зоне исследований на антарктическом полуострове таяние происходит наиболее интенсивно, чем в других частях Антарктиды. Недавно мне написал коллега, работающий на чешской антарктической станции. Там только-только завершился очередной этап работы по наблюдению за состоянием ледников, которые мы держим в зоне своего внимание уже длительное время. Коллега написал, что, вероятно, этот сезон будет с точки зрения таяния ледников рекордным. Данные еще не обработаны, но первая прикидка свидетельствует именно об этом».

Эта информация не вызывает у специалистов большого восхищения.

– «В длительной перспективе это представляет собой риск. Арктика и Антарктика имеют принципиальное значение для глобальной циркуляции воздуха, а главное влияют на перемещение водных масс в океане. Таяние ледников на полюсах в будущем могло бы негативно сказаться на Европе. Возможно нарушение циркуляции океанской воды, что вместо теплых потоков принесет к нам в Европу холодные. Глобальное потепление в Европе может отразиться в виде похолодания. Правда, надо подчеркнуть, что мы говорим о перспективе в несколько сотен лет, возможно, тысячи лет».

Таяние ледников на полюсах отражается и на уровне воды в мировом океане.

«Да, это так. Сегодня мы наблюдаем подъем воды на несколько миллиметров в год. Если процесс ускорится, то появится большая проблема. Таяние ледников в Антарктиде может, однако, принести множество научных открытий, касающихся биологов. Ледники могут скрывать множество неизвестных нам микроорганизмов. Уменьшающийся ледовый панцирь дает возможности также взяться за разработку новых месторождений полезных ископаемых. Целый ряд государств заявляет на них свои права. Однако и здесь нужно помнить, что речь идет о перспективе в несколько сотен лет, в, возможно, и тысячелетия», – считает гидролог Ян Каван, сотрудник Университета имени Т. Г. Масарика в Брно.