Ярослав Гейровский - чехословацкий ученый, подаривший миру полярограф

Будущий «ас» чехословацкой химии родился в 1890 году в Праге, в семье профессора римского права Леопольда Гейровского, друга и соратника Томаша Гаррига Масарика. Пристрастие к химии он начал проявлять еще в студенческие годы, во время обучения в гимназии в Праге. После окончания Карлова университета, Гейровский отправляется учиться в Лондон, к профессору Уильяму Рамзаю, работает научным ассистентом профессора Фредерика Г. Доннана.

Успешную карьеру прерывает начало Первой мировой войны. Гейровского призывают на службу в австро-венгерскую армию, однако вследствие слабого здоровья ему удается устроиться в качестве химика и радиолога в военный госпиталь. После отправления его полка в Инсбрук, Гейровский начинает работать над диссертацией по электрохимии алюминия, которую успешно завершает и в пражском Карловом университете, еще до окончания войны, получает докторскую степень.

«Здесь вы видите первый оригинальный полярограф, который был сконструирован по требованию профессора Гейровского. На нем можно прекрасно продемонстрировать принцип механизма его действия – капли ртути падают в емкость, которая подключена к источнику электрического тока переменного напряжения», - объясняет профессор Иржи Людвик из Физико-химического института им. Гейровского АН ЧР.

Благодаря открытию профессора Гейровского, сделанному еще в 1922 году, появилась возможность быстро и эффективно определять состав раствора, не меняя его качеств. Чехословацкий профессор получает стипендию в Парижском университете, читает лекции в университетах в США, а также в СССР.

Однако его карьере нанесен новый удар – с началом оккупации Чехословакии нацистской Германией чехи вынуждены покинуть высшие учебные заведения. Благодаря своему знакомству с профессором Иоганном Бёмом, которому Гейровский помогает устроиться в пражском университете еще в 1935 году, чешскому ученому разрешается продолжить работу в лаборатории и в военные годы, за что он после окончания Второй мировой войны обвинен в коллаборационизме.

«Вероятно, принцип полярографии был бы, так или иначе, открыт. Но Гейровский был первым, это он распахнул двери и направил электрохимию в новое русло», - говорит профессор Людвик.

Несмотря на 18 номинаций, Гейровскому признана Нобелевская премия только в 1959 году. Получить медаль в Стокгольм профессор отправляется лишь в сопровождении жены, детям поездка на Запад коммунистическими властями запрещена – режим опасается, чтобы ученый не эмигрировал.

Имя Гейровского носит планета под номером 3069, открытая в 1982 году, а также один из лунных кратеров.