Яро! Откуда к чехам пришла весна?

Слово «весна» в значении времени года в Чехии укоренилось с XVI века

— Слово «весна», по-чешски «jaro» ([яро]), нам сегодня известно как переходный сезон между зимой и летом, однако в древнечешском языке оно имело совсем другое значение — «весенний посев» либо обозначало некий процесс, приходившийся на начало года. В давние времена под понятием «год» подразумевалось нечто совсем другое. Год совпадал с началом вегетационного периода, в который зима не попадала. То есть, «jaro» было в начале года. Если сравнить его с немецким и английским языками, мы найдем там слова jahr и year, которые обозначают весь год, однако в них прослеживается четкая этимологическая связь с нашим «jaro». Тем не менее, в чешском языке это слово в значении одного из времен года начали употреблять позже, регулярно лишь с XVI века,

— говорит Павел Штепан.

Подлетие — эхо прошлых времен

Напомним, что период древнечешского литературно-письменного языка (чеш. stará čeština, staročeština), когда чешский язык делает первые свои шаги на пути развития, начинается с момента его выделения среди других западнославянских языков. Он приходится на XIII - XIV века, а период старочешского — на XV - XVI вв.

А как старочехи весну–красну, встречая, в ту пору величали?

– В старочешском языке для обозначения весны существовало другое слово. Так же как наше слово podzim («подзим» — осень), то есть дословно «время под зимой», так и для времени перед летом в старочешском было podletie (подлетие). Оно не исчезло из чешского языка более позднего периода, однако используется как архаизм или исключительно в поэтической речи. В чешском языке также существует слово vesna (весна). Это более сложный случай, так как vesna относится к старославянскому периоду и доказательств существования этого слова в старочешском не найдено: оно, скорее всего, исчезло из обихода еще в древнечешский период. Позже, а именно в XIX веке, в период чешского национального возрождения, слово «vesna» вновь стало употребляться в чешском языке в качестве заимствования из русского языка.

— Со словом «vesna» в сегодняшней Чехии также можно встретиться. Чем это можно объяснить?

— Если оно встречается в диалектах, то представляет собой некую изюминку. В остальных случаях «vesna» относится, в первую очередь, к поэтическому арсеналу.

— В ряде источников об имени Ярослав можно узнать, что это славянское двухосновное имя, возникшее из двух корней: «-яр-» и «-слав-», а в дохристианской Руси понятие «ярь» означало «плодородие», «животворящую мощь». Отдельной главы заслужил бы и рыжеволосый Ярила — славянский бог весны, света, и тепла. В Чехии, кроме Ярослава, до сих пор распространены и такие имена как Яромир, Ярмила. Имеет ли корень «-яр-», «-яро-» какое-то отношение к весеннему времени года?

— Если в перечисленных именах и присутствует некая связь со временем года, то лишь косвенная. Такие имена как Ярослав и Яромир принадлежат к категории очень древних, поэтому и значение этих имен с весной как таковой не соотносится. Наши современники сегодня нередко думают, что значение имени Ярослав — это человек, прославляющий весну, но это не так. Имена, начинающиеся на «jaro», «jar» отсылают к значению «jarý» - ярый, буйный, сильный. Ярослав, стало быть, славился своей буйностью, силой либо неистовостью. А если вернуться к возможности косвенной причинной связи с весной, то можно найти общую базу, проследив этимологию слова «jaro» в значении начала года и «jarý» в смысле упомянутых выше характеристик.

Райских кущ в Райове не сыскать

– Следовательно, никаких отголосков весны мы не услышим, также расшифровав название города Яромерж (Jaroměř)…

— Местные топонимы с корнем «-jar-» происходят от личных имен. Яромерж изначально был Яромирж (Jaromiř). То есть название городу дало имя Яромир, к которому был присоединен такой древний суффикс, отсюда и возник Яромирж. Это означало Яромиров двор и Яромирова крепость. Встречаются в Чехии и названия таких населенных пунктов как Ярославице, Ярошов, Яронице.

Я хотел бы еще упомянуть о топонимах Яров, их на нашей территории несколько. В данном случае их происхождение от слова «jaro» вполне вероятно. Несмотря на то, что названия «Яров» встречаются неоднократно, изучив исторические архивы, можно узнать, что прежние названия таких мест во всех случаях были Райов (Rájov). В словах произошла перегруппировка согласных ‚r' и ‚j'. Однако Райов по смыслу не имеет ничего общего со словами «рай», «эдем», «райский сад»: значение корня -raj'- — мокрое или сырое место,

— поясняет Павел Штепан.

— Возможно, поэтому некоторые этимологи ранее высказывали предположение, что славянское слово «rajь» может означать «рой», «река», отсылающее, в свою очередь, к древнему значению — «море», «течение».

Весенние улицы обскакали по численности Зимние и Осенние

Однако присмотримся еще к названиям чешских улиц. Улицы Jarní, по крайнеj мере, наверняка глаголят по-весеннему…

– Да, конечно, и в Чехии насчитывается, наверное, более полусотни улиц с названием Jarní («Весенняя»). Это уже, конечно, производное от «весна», причем если сравнить с другими временами года, отраженными в названиях, то Весенняя среди них явно преобладает. Летних улиц у нас насчитывается тридцать три, Зимних — девятнадцать, а Осенних (Podzimní) лишь двенадцать. Большинство Весенних улиц появилось в последнее время в районах новостроек, так как это вполне оптимистичное название, символ начала.