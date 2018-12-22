Ярмарка в Пршерове: ожившие традиции

Как жилось в чешских деревнях сотни лет назад? Как и чем в те времена украшали елку? Как пекли пряники? Какие дела было необходимо сделать перед Рождеством, а какая работа была в эти дни под запретом? Что можно, а что нельзя было есть накануне праздника и в сам Сочельник? Все это и многое другое расскажет «живая выставка» в Пршерове-над-Лабем.
Этнографический музей народной архитектуры в городке Пршеров-над-Лабем вновь открывает большую предпраздничную выставку «Народное Рождество в Полаби» (Lidové Vánoce v Polabí). Юбилейная, тридцатая ярмарка проходит по всему музею под открытым небом. Во внутренних помещениях восьми деревенских домов представлены сценки сельской жизни минувших эпох и народные традиции, связанные с зимними праздниками: от Адвента до дня прихода волхвов (в чешской традиции — «трех королей», Tři krále). Сценки знакомят нас с работой по дому, колядками, рождественскими гаданиями и многим другим. В выходные дни посетители имеют возможность приобщиться к старинным ремеслам.
Вязаные крючком текстильные изделия и украшения, несомненно, являются одним из самых красивых и оригинальных рождественских элементов декора. Однако, как ни странно, достоверной информации об истории этого ремесла не существует. Согласно некоторым теориям, оно родом из Тибета или Китая. Первые письменные упоминания о нем происходят из Англии и датируются началом XIX века. Вязание крючком очень популярно и в Чехии: в наши дни для многих это не только хобби, но и сохранившееся старинное ремесло. В зависимости от региона или области изделия имеют свои специфические узоры и особенности декора. Итка Дворжакова не только представляет на выставке свои работы, но и с удовольствием рассказывает о них и знакомит всех желающих с азами мастерства:
— Меня зовут Итка Дворжакова. Ручным трудом я занимаюсь практически с самого детства. Любовь к вязанию мне привила бабушка – обычно эти навыки передаются именно от бабушек. Моя мама тоже немного вязала, но и она переняла это умение от своей тещи, которая, даже если просто ехала в поезде до Праги две-три остановки, все равно доставала крючок и вязала, вышивала, работала. Мне всегда очень нравилась эта атмосфера, эта традиция, когда ближе к вечеру (или после обеда за чашечкой кофе) собирались соседки и все что-то делали: кто вышивал, кто вязал спицами, кто крючком. Я тогда была юной девушкой, мне разрешалось сидеть с ними, слушать какие-то истории или даже сплетни, изучать все те красивые вещицы, которые они изготавливали, и постепенно учиться. Видимо, тогда во мне и проснулись гены. Хотя непосредственно вязанием крючком я начала заниматься не так давно: пока дети были еще маленькими, я была вынуждена просто вязать и шить. Я понимаю, что сейчас все можно купить в магазине – это и проще, и дешевле, и молодое поколение одевается иначе, чем подчас были вынуждены одеваться мы сами и наши дети. Сейчас я занимаюсь изготовлением сезонных вещей и элементов декора. Хотя иногда делаю и одежду – например, недавно я на заказ связала крючком свадебное платье. Но в первую очередь я изготавливаю традиционные вещи и праздничные украшения для дома: как только закончу подготовку к Рождеству, уже придумываю, что сделать к Пасхе. Я не ленюсь и вяжу крючком практически каждую свободную минуту – даже на борту самолета, когда лечу в гости к дочери.
Во времена наших предков тайны ремесла хранились в семье и передавались от поколения к поколению. Некоторые говорят, что тяга к семейному делу у них в крови, другие утверждают, что пришли к этому постепенно, так как это было частью быта. На выставке в Пршерове можно увидеть не только известные народные промыслы, но и ремесла, которые когда-то были крайне популярны, а сегодня уже почти забыты:
— Меня зовут Иржи Рыкер, я гравер, и то, что вы видите здесь, – это классические народные формы для пряников. Приготовленные таким образом пряники намного старше, чем те, к которым мы привыкли – разноцветные, украшенные сахаром или глазурью. В старину пряники декорировались другим образом – тесто просто отпечатывали в специальных формочках, придавая ему соответствующие контуры и рисунок. Мои предки были литейщиками художественных изделий, поэтому я с детства знал, чем хочу заниматься. Но когда я окончил начальную школу, возникли проблемы: во-первых, у меня была неподходящая кадровая характеристика, а во-вторых, не было возможности заниматься выбранным ремеслом. Ближе всего к тому, что я на самом деле хотел делать, была гравировка, и я выучился на гравера. Свою первую пряничную форму я изготовил в 1971 году. Я ходил по музеям, галереям и архивам, фотографировал и зарисовывал различные формы. Я начинал с традиционных народных изображений, со временем придумал множество своих собственных. У меня их полный ящик, но у меня только две руки, и я не успеваю сделать все, что хотел бы. Сейчас я занимаюсь изготовлением в первую очередь форм по собственным эскизам или делаю копии традиционных народных форм. Одну из них вы можете увидеть на прилавке, оригинал датируется приблизительно 1655 годом.
Говоря современным языком, несколько сотен лет назад метла входила в «обязательную экипировку» каждой уважающей себя хозяйки. Метла использовалась для основной уборки не только в доме, но и во дворе. Современные хозяйки чаще пользуются пылесосом, но и сегодня сохраняется спрос на классические метлы и щетки. Подробнее рассказал Петр Слепанек:
— Мы изготавливаем веники, метлы, щетки из натурального коровьего и конского волоса. Наша компания была создана двадцать лет назад, ее основал наш отец. До этого он работал на стекольном заводе, где для уборки использовались метлы и щетки из натурального ворса: ими чистили от стеклянной пыли и пол, и сами машины. Эти щетки для фабрики изготавливал один пожилой сотрудник, ему уже тогда было за семьдесят. Когда он умер, возникла проблема: неоткуда было взять щетки для уборки. И тогда отец решил делать их самостоятельно. У него очень хорошо получилось, работа эта ему понравилась, и со временем он ушел с завода, основал фирму и начал заниматься непосредственно изготовлением метел и щеток. Теперь это дело перешло к нам с братом. Конечно, когда мы были подростками, нам не очень хотелось этим заниматься, но постепенно, годам к пятнадцати, мы начали работать с родителями.
Экспозицию дополняет выставка рождественских вертепов: как классических, так и современных, из самых разных материалов – от бумажных до каменных. Также взрослых и детей ждет множество мастер-классов по изготовлению елочных украшений, рождественских и новогодних подарков, а также по выпечке рождественских сладостей. Выставка продлится до 30 декабря 2018 года.
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