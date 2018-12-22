Ярмарка в Пршерове: ожившие традиции

Этнографический музей народной архитектуры в городке Пршеров-над-Лабем вновь открывает большую предпраздничную выставку «Народное Рождество в Полаби» (Lidové Vánoce v Polabí). Юбилейная, тридцатая ярмарка проходит по всему музею под открытым небом. Во внутренних помещениях восьми деревенских домов представлены сценки сельской жизни минувших эпох и народные традиции, связанные с зимними праздниками: от Адвента до дня прихода волхвов (в чешской традиции — «трех королей», Tři krále). Сценки знакомят нас с работой по дому, колядками, рождественскими гаданиями и многим другим. В выходные дни посетители имеют возможность приобщиться к старинным ремеслам.

Вязаные крючком текстильные изделия и украшения, несомненно, являются одним из самых красивых и оригинальных рождественских элементов декора. Однако, как ни странно, достоверной информации об истории этого ремесла не существует. Согласно некоторым теориям, оно родом из Тибета или Китая. Первые письменные упоминания о нем происходят из Англии и датируются началом XIX века. Вязание крючком очень популярно и в Чехии: в наши дни для многих это не только хобби, но и сохранившееся старинное ремесло. В зависимости от региона или области изделия имеют свои специфические узоры и особенности декора. Итка Дворжакова не только представляет на выставке свои работы, но и с удовольствием рассказывает о них и знакомит всех желающих с азами мастерства:

— Меня зовут Итка Дворжакова. Ручным трудом я занимаюсь практически с самого детства. Любовь к вязанию мне привила бабушка – обычно эти навыки передаются именно от бабушек. Моя мама тоже немного вязала, но и она переняла это умение от своей тещи, которая, даже если просто ехала в поезде до Праги две-три остановки, все равно доставала крючок и вязала, вышивала, работала. Мне всегда очень нравилась эта атмосфера, эта традиция, когда ближе к вечеру (или после обеда за чашечкой кофе) собирались соседки и все что-то делали: кто вышивал, кто вязал спицами, кто крючком. Я тогда была юной девушкой, мне разрешалось сидеть с ними, слушать какие-то истории или даже сплетни, изучать все те красивые вещицы, которые они изготавливали, и постепенно учиться. Видимо, тогда во мне и проснулись гены. Хотя непосредственно вязанием крючком я начала заниматься не так давно: пока дети были еще маленькими, я была вынуждена просто вязать и шить. Я понимаю, что сейчас все можно купить в магазине – это и проще, и дешевле, и молодое поколение одевается иначе, чем подчас были вынуждены одеваться мы сами и наши дети. Сейчас я занимаюсь изготовлением сезонных вещей и элементов декора. Хотя иногда делаю и одежду – например, недавно я на заказ связала крючком свадебное платье. Но в первую очередь я изготавливаю традиционные вещи и праздничные украшения для дома: как только закончу подготовку к Рождеству, уже придумываю, что сделать к Пасхе. Я не ленюсь и вяжу крючком практически каждую свободную минуту – даже на борту самолета, когда лечу в гости к дочери.

Вековые тайны мастерства

Во времена наших предков тайны ремесла хранились в семье и передавались от поколения к поколению. Некоторые говорят, что тяга к семейному делу у них в крови, другие утверждают, что пришли к этому постепенно, так как это было частью быта. На выставке в Пршерове можно увидеть не только известные народные промыслы, но и ремесла, которые когда-то были крайне популярны, а сегодня уже почти забыты:

— Меня зовут Иржи Рыкер, я гравер, и то, что вы видите здесь, – это классические народные формы для пряников. Приготовленные таким образом пряники намного старше, чем те, к которым мы привыкли – разноцветные, украшенные сахаром или глазурью. В старину пряники декорировались другим образом – тесто просто отпечатывали в специальных формочках, придавая ему соответствующие контуры и рисунок. Мои предки были литейщиками художественных изделий, поэтому я с детства знал, чем хочу заниматься. Но когда я окончил начальную школу, возникли проблемы: во-первых, у меня была неподходящая кадровая характеристика, а во-вторых, не было возможности заниматься выбранным ремеслом. Ближе всего к тому, что я на самом деле хотел делать, была гравировка, и я выучился на гравера. Свою первую пряничную форму я изготовил в 1971 году. Я ходил по музеям, галереям и архивам, фотографировал и зарисовывал различные формы. Я начинал с традиционных народных изображений, со временем придумал множество своих собственных. У меня их полный ящик, но у меня только две руки, и я не успеваю сделать все, что хотел бы. Сейчас я занимаюсь изготовлением в первую очередь форм по собственным эскизам или делаю копии традиционных народных форм. Одну из них вы можете увидеть на прилавке, оригинал датируется приблизительно 1655 годом.

Ремесла – вчера, сегодня, завтра

Говоря современным языком, несколько сотен лет назад метла входила в «обязательную экипировку» каждой уважающей себя хозяйки. Метла использовалась для основной уборки не только в доме, но и во дворе. Современные хозяйки чаще пользуются пылесосом, но и сегодня сохраняется спрос на классические метлы и щетки. Подробнее рассказал Петр Слепанек:

— Мы изготавливаем веники, метлы, щетки из натурального коровьего и конского волоса. Наша компания была создана двадцать лет назад, ее основал наш отец. До этого он работал на стекольном заводе, где для уборки использовались метлы и щетки из натурального ворса: ими чистили от стеклянной пыли и пол, и сами машины. Эти щетки для фабрики изготавливал один пожилой сотрудник, ему уже тогда было за семьдесят. Когда он умер, возникла проблема: неоткуда было взять щетки для уборки. И тогда отец решил делать их самостоятельно. У него очень хорошо получилось, работа эта ему понравилась, и со временем он ушел с завода, основал фирму и начал заниматься непосредственно изготовлением метел и щеток. Теперь это дело перешло к нам с братом. Конечно, когда мы были подростками, нам не очень хотелось этим заниматься, но постепенно, годам к пятнадцати, мы начали работать с родителями.

Экспозицию дополняет выставка рождественских вертепов: как классических, так и современных, из самых разных материалов – от бумажных до каменных. Также взрослых и детей ждет множество мастер-классов по изготовлению елочных украшений, рождественских и новогодних подарков, а также по выпечке рождественских сладостей. Выставка продлится до 30 декабря 2018 года.